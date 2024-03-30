«فيزا» تطلق 3 حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنع المخاطر والاحتيال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «فيزا»؛ الشركة المتخصصة عالمياً بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، عن إطلاق 3 حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنع المخاطر والاحتيال، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوسيع أعمالها العالمية بمجال خدمات القيمة المضافة.

وتشكل المنتجات الجديدة، جزءاً من مجموعة الحلول الشاملة والمتكاملة «Visa Protect»، حيث تهدف للحد من الاحتيال الذي قد يحدث عبر عمليات الدفع الفوري بين الحسابات، وتلك التي تتم بدون وجود البطاقة، بالإضافة إلى المعاملات التي تتم داخل وخارج شبكة «فيزا».

وتعتبر «Visa Protect» جزءاً من مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة التي توفرها «فيزا» والتي توسعت لتضم نحو 200 منتج، تشمل خمس فئات عالية الطلب: قبول المدفوعات، والاستشارات، والإصدار، والخدمات المصرفية المفتوحة، والحماية.

ولمساعدة العملاء على تجاوز عدد متزايد من التعقيدات، جمعت «فيزا» عقوداً من الخبرة والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي ومنع الاحتيال، والتي شهدت تكريسها لنحو 10 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس الماضية لوحدها في مجالي التكنولوجيا والابتكار، للمساعدة في الحد من الاحتيال وتعزيز أمن الشبكات.

وقال والتر ليروني، نائب رئيس «فيزا» للاستشارات وخدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: في مجتمع اليوم المعتمد على الحلول الرقمية، تركز «فيزا» على تمكين مجموعة متقدمة من حلول المخاطر والاحتيال لضمان حماية بيانات المستهلك أينما تمت المعاملات.

وتعتمد هذه الحلول الثلاثة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا «فيزا» الفريدة من نوعها وابتكاراتها وتراثها الممتد على 30 عاماً في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرتنا بمجال استشارات المخاطر وممارسات الخدمات المدارة.

ويعد الأمن ومنع الاحتيال أمراً في غاية الأهمية لشركة «فيزا»، ففي العام الماضي، ساعدت «فيزا» في منع أنشطة احتيالية بقيمة 40 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في العام 2022.

وتطرح الشركة حالياً 3 حلول بهدف تلبية احتياجات العملاء والاستفادة من خبرة الشركة المعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي منها توسيع نطاق خدمتي «تصريح فيزا المتقدم»، و«مدير مخاطر فيزا» للمدفوعات التي لا تتم عبر بطاقات «فيزا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز