13.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.5 مليار درهم عبر 4252 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3310 مبايعات بقيمة 8.92 مليارات درهم، و794 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.74 مليارات درهم و148 معاملة هبة بقيمة 912 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 1345 صفقة بقيمة 5.05 مليارات درهم (56.5 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.87 مليارات درهم (43.4 % من الإجمالي) نتجت عن 1965 صفقة.

التوزيع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة زعبيل الأولى في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ587 مليون درهم عبر 176 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 220 صفقة بقيمة 486 مليون درهم، وثالثاً منطقة موتور سيتي عبر 26 صفقة بقيمة 440 مليون درهم، ورابعاً الحبية الخامسة عبر 98 صفقة بقيمة 436 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 319 صفقة بقيمة 340 مليون درهم.

وشهد الأسبوع عدداً من الصفقات الكبيرة، أبرزها رهن قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري 1 بقيمة مليار درهم، وأخرى سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 419 مليون درهم، كما سجلت التعاملات هبة بقيمة 400 مليون درهم لأرض تجارية في منطقة واحة السيليكون، وبيعت أيضاً شقة على الخريطة في منطقة جميرا باي ضمن مشروع بولغاري لايتهاوس بقيمة 70 مليون درهم.

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