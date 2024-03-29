«شراع» يطلق «مراكز التميز» لدعم النمو والابتكار في 4 قطاعات

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مبادرة «مراكز التميز» لإعادة تعريف مشهد النمو والابتكار الريادي في أربعة قطاعات رئيسة تركز على المستقبل هي، التصنيع والتكنولوجيا التعليمية والصناعات الإبداعية والاستدامة.

وستعمل مراكز التميز الأربعة على تمكين الشركات الناشئة ومساعدتها على قيادة عملية النمو والتطوير في هذه القطاعات الرئيسة من خلال تعزيز شراكات استراتيجية مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، وتعمل المراكز على تسهيل الوصول إلى الأسواق والتقييمات المؤثرة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز نظام دعم الشركات الناشئة وتحفيز المنظومة الريادية الحيوية التي تركز على المستقبل في إمارة الشارقة.

وجاء الإعلان عن المبادرة رسمياً خلال المجلس الرمضاني 2024، الحدث السنوي الذي ينظمه هذا العام كل من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار: «الابتكار من أجل التأثير»، ويقام المجلس برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ويوفر منصة لتسهيل الحوار والتعاون حول مجموعة من الموضوعات المتنوعة المتعلقة بالمنظومة الريادية.

تمكين

وأعلنت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عن إطلاق مراكز التميز كشهادة على التزام «شراع» الراسخ بدفع عجلة التحول المؤثر، قائلة: «تماشياً مع رؤية وأهداف دولة الإمارات وإمارة الشارقة، نهدف إلى ترسيخ الاستدامة كركيزة أساسية في مجال ريادة الأعمال، وكقوة دينامية تدفع عجلة الاقتصادات الوطنية، حيث تسعى مراكز التميز إلى أن تحفيز عملية تمكين المؤسسين، ورعاية الابتكار، وتوفير الموارد اللازمة لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، ولهذا ندعو رواد الأعمال الطموحين إلى الاستفادة من هذه المنصة الفريدة والفرص المتنوعة التي تقدمها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتعزيز مهاراتهم في ريادة الأعمال».

قطاعات

ويشمل نطاق مراكز التميز دعم وإثراء تجربة الشركات الناشئة في مجال التصنيع، بهدف تحقيق التقدم التكنولوجي وتعزيز الكفاءة، أما في قطاع التكنولوجيا التعليمية، فتركز على التحول التعليمي وحلول التعلم الرقمي، في حين تشجع المشاريع الفنية والإعلامية الرقمية والاستدامة في قطاع الصناعات الإبداعية بهدف تعزيز التزام دولة الإمارات بمكافحة تغير المناخ، كما تستفيد المراكز من التجارب الغنية للخبراء، وتوظف خبرتهم في تقديم التوجيه والاستشارات لمؤسسي الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المؤسسية لدعم هذه الشركات الناشئة من خلال احتضان الحلول، وتنفيذ الاستراتيجيات، وتقديم العقود المدفوعة، ليسهم هذا النهج في تمكين المؤسسين من مواجهة التحديات بشكل فعال والتغلب عليها بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص.

وفي كل قطاع، تم تصميم ثلاثة مجالات لتلبية احتياجات وتحقيق إنجازات محددة، حيث يحرص مجال «حاضنات الأعمال» على تعزيز تفاعل رواد الأعمال في أنشطة متنوعة، والاستفادة من برامج «شراع» الرائدة، مثل Startup Blueprint،Startup Dojo، وSharjah Startup Studio S3، لاحتضان ورعاية الأفكار الريادية ابتداءً من الفكرة وانتهاءً بتنفيذ المنتج أو الخدمة.

أعمال

ويركز مجال «النمو»، الذي يتماشى مع برامج مثل «تحدي بوابة الشارقة»، على توسيع نطاق الأعمال، وتعزيز الاستدامة، وتناول العقبات التي تعرقل التوسع، حيث يشمل التحدي سباق استعداد الشركات الناشئة Startup Readiness Sprint، وتدريب الأبطال Champion’s Training، لتقديم التدريب للشركات الناشئة والمؤسسات، وتعزيز تعاونها في علاقات أكثر تأثيراً.

وفي مجال «الريادة الفكرية»، يشارك رواد الأعمال في المؤتمرات المحلية والدولية، موفراً لهم فرص التواصل مع الخبراء العالميين وتبادل المعرفة وتعزيز مشاريعهم الريادي، ومن خلال هذا القطاع، يلعب شراع دوراً رئيساً في تطوير المعرفة ضمن مشهد ريادة الأعمال عن طريق نشر بحوث علمية شاملة وتوفير نقاط البيانات لكل من القطاعات الرئيسة الأربعة.

شراكات

وأبرم «شراع» شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات المعنية الرئيسة لدعم مراكز التميز، تضمنت التعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، كشركاء في المراكز الأربعة.

ويعمل كل مركز مع نخبة من الشركاء، حيث يتعاون «مركز التصنيع» مع كل من «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، و«غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، و«مصرف الإمارات للتنمية» كشركاء التنفيذ، أما «مركز الصناعات الإبداعية» فيأتي بدعم «وزارة الثقافة»، في حين يحظى «مركز التكنولوجيا التعليمية» بدعم «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، فيما يحصل «مركز الاستدامة» على دعم «وزارة التغير المناخي والبيئة» و«مجموعة بيئة» و«مدينة الشارقة المستدامة».

ومن خلال التزام «شراع» بتعزيز التقدم المؤثر والمستدام، ستسهم في تشكيل منظومة ريادية حيوية مستعدة للمستقبل، ودفع عجلة النمو والابتكار والتعاون في المنطقة والعالم.

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