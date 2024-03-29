30.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في فبراير

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قوية خلال تداولات شهر مارس الجاري بقيمة جاوزت 30.7 مليار درهم.

وتوزعت السيولة خلال شهر مارس بواقع 21.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.4 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 481.3 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.574 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الجاري، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و730.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأنهي مؤشر "فادكس 15" تداولات شهر مارس عند مستوى 9087.53 نقطة، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بالغاً نحو 9228.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوي 4246.27 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال مارس بنحو 4.55 مليار درهم ليقفل عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم "أي آند" 1.37 مليار درهم و"أبوظبي الأول" 1.15 مليار درهم و"الدار العقارية" 1.1 مليار درهم.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 1.65مليار درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 850.6 مليون درهم، تلاه "المشرق" 782.1 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 776.6 مليون درهم، و"باركن" بـ 741.6 مليون درهم.

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