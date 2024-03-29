الإمارات الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت بنهاية فبراير

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تقدمت خدمات الإنترنت الثابت المقدمة في الإمارات إلى المرتبة الخامسة بين أسرع الشبكات عالمياً خلال شهر فبراير الماضي، متقدمة مرتبتين عن ترتيبها نهاية العام الماضي 2023.

وحافظ السوق على تصدره عربياً وإقليمياً وفق بيانات مؤشر «سبيد تيست speedtest» المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت عالمياً بسرعات تجاوزت 257 ميجا بت في الثانية وضمن لائحة تصدرتها سنغافورة وواصل السوق المحلي تخطي سرعات الإنترنت الثابت في عدة دول ذات بنية تحتية فعالة مثل الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 242 ميجا بت، وفرنسا التي سجلت 240 ميجا بت، والصين المسجلة 238 ميجا بت في الثانية.

وجاء السوق المحلي بالمرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك بنهاية فبراير، حيث أوضحت البيانات تسجيل السوق متوسط سرعة للإنترنت المتحرك على شبكات المشغلين المحليين بلغت 284 ميجا بت في الثانية الواحدة، تلاه السوق الكويتي مسجلاً 216 ميجا بت، ثم كوريا الجنوبية مسجلة قرابة 174 ميجا بت.

وحافظ السوق الإماراتي على فارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها السوق الدنماركي الذي سجل سرعة 158 ميجا بت، إلى جانب السوق الصيني الذي سجل متوسط سرعة 149 ميجا بت، والنرويج بسرعة 141 ميجا بت، إلى جانب أسواق أخرى مثل أيسلندا التي وصلت إلى سرعة 137 ميجا بت.

ويعزز مشغلو السوق المحلي خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات، وذلك لتعزيز الجودة واستيعاب وتطويع التطورات الواضحة في الاتصالات وتحفيز المستهلكين للتوسع في استخدام الجيل الجديد من الخدمات والثابتة المتحركة والثابتة مع التوسع الواضح في إجمالي قاعدة مشتركي عملاء خدمات الهواتف المتحركة والإنترنت الثابت عريض النطاق. وتوضح آخر النتائج المالية للمشغلين المحليين بأن إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتحركة المسجلين وصل إلى أكثر من 21.2 مليون مشترك بنهاية 2023 مع نمو واضح في فئة مشتركي الفواتير الشهرية المرتبطة بشكل أساسي بخدمات البيانات المتحركة، بينما بلغ مشتركو خدمات الاتصالات والإنترنت الثابتة 2.3 مليون مشترك.

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