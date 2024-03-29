«موديز» تثبت تصنيف «أبوظبي الإسلامي» عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني «موديز» تصنيف الإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند A2 وتصنيف الإصدارات قصيرة الأجل عند P-1، كما حافظت على النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الإصدارات طويلة الأجل. وأكدت «موديز» أيضاً تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير بالعملة المحلية والأجنبية عند P-1، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى الطويل عند A1 وعلى المدى القصير P-1. في الوقت نفسه، قامت موديز بترقية الملاءة الائتمانية الأساسية للبنك وتعديلها إلى baa3 من ba1.

ويعكس تأكيد وكالة موديز لتصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي على المدى الطويل عند A2 رفع تصنيف الملاءة الائتمانية الأساسية للبنك إلى baa3، وتقييم موديز المستمر بتوقع دعم حكومي كبير، يترجم إلى رفع بمقدار أربع درجات. وينبع تقييم «موديز» لتوقع الدعم من علاقة مصرف أبوظبي الإسلامي القوية مع حكومة أبوظبي، وأهمية البنك داخل النظام المصرفي المحلي، والسجل القوي للسلطات المحلية في دعم البنوك في أوقات الشدة.

وتعكس ترقية الملاءة الائتمانية الأساسية لمصرف أبوظبي الإسلامي مرونة وتحسن ربحيته. فقد حقق صافي أرباح عالية اعتباراً من ديسمبر 2023 مع تحسن صافي الدخل إلى الأصول الملموسة إلى 2.6% من 2.0% عام 2022 مدفوعاً بارتفاع الهوامش، على خلفية امتياز التجزئة الإسلامية الراسخ، وقاعدة الإيرادات المتنوعة، وانخفاض المخصصات.

وبلغ صافي هوامش التمويل لمصرف أبوظبي الإسلامي (المماثل لصافي هوامش الفائدة) 3.4% في عام 2023 بأكمله، وهو أعلى من المتوسط في الإمارات والبالغ 2.6%. وتدعم هوامش البنك انخفاض تكلفة الأموال لمصرف أبوظبي الإسلامي، مدفوعة بارتفاع نسبة الودائع الجارية والادخارية لدى البنك.

كما تحسنت مخصصات البنك إلى 10% مقابل 20% عام 2022 بأكمله. ويتوقع أن تظل مستقرة عند المستويات الحالية مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية في الإمارات.

وتأخذ الترقية في الاعتبار أيضاً مستويات الرسملة التي ارتفعت إلى 14.3% اعتباراً من ديسمبر 2023 من 12.8% اعتباراً من ديسمبر 2018. وتتوقع موديز أن يظل رأسمال المصرف مستقراً عند المستويات الحالية من خلال الأرباح المحتجزة.

كما يأخذ نظام الملاءة الائتمانية الأساسية تصنيف baa3 مع الأخذ في الاعتبار إمكانية وصول البنك القوية إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفير الجزئية ومنخفضة التكلفة (الودائع الجارية والادخارية بنسبة 65٪ من إجمالي الودائع في عام 2023). لا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي يحصل على تمويله بشكل أساسي من خلال ودائع الأفراد، مع أحد أقل الاعتمادات على تمويل السوق بين البنوك الإماراتية بنسبة 2.6% من أصوله المصرفية الملموسة اعتباراً من ديسمبر 2023.

ويأخذ إجراء التصنيف أيضاً في الاعتبار مخزون البنك من القروض المتعثرة والمرتفع نسبياً، وذلك بنسبة 6.1% من إجمالي القروض اعتباراً من ديسمبر 2023، رغم تحسنه من 8.9% في نهاية ديسمبر 2021. وقد قام المصرف بزيادة احتياطيات خسائر القروض إلى 71% من القروض المتعثرة اعتباراً من ديسمبر 2023 مرتفعاً من 65% اعتباراً من ديسمبر 2022، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط في الإمارات، وهو أعلى من 100%.

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