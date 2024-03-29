153.9 مليوناً صافي ربح «أمانات» المعدّل في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمانات القابضة، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي والعاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 153.9 مليون درهم على أساس معدّل، مع تسجيل خسارة قدرها (43.8) مليون درهم على أساس غير معدّل نتيجة لتأثير التعديلات المحاسبية غير النقدية لمرة واحدة فيما يتعلق بانخفاض القيمة في المستشفى الملكي التخصصي ( والتي بلغت 95 مليون درهم) والضرائب المؤجلة ( والتي بلغت 109 ملايين درهم)، في حين ارتفع صافي الربح المعدل قبل الضريبة والزكاة بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 159.3 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 718.1 مليون درهم ، مدفوعة بنمو شبه مضاعف في منصة التعليم ونمواً بنسبة 14% في منصة الرعاية الصحية، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 274.3 مليون درهم في السنة المالية 2023.

وبلغ الرصيد النقدي 582.3 مليون درهم في نهاية العام مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة ما يتيح إمكانية تسخير رأس المال في فرص النمو، ويأتي مع هذا مقترح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 مليون درهم للسنة المالية 2023، مع التخطيط لتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2024.

الأداء التشغيلي

وتمثلت أهم مؤشرات الأداء التشغيلي لعام 2023، فيما يلي:

• نمو ملحوظ في أعداد الطلاب والمستفيدين: وصلت أعداد الطلاب والمستفيدين في منصة التعليم لدينا إلى ما يقارب الـ 20 ألف، حيث ارتفع عدد المستفيدين من خدمات شركة تنمية الإنسان بنسبة 19%، فيما ارتفعت معدلات الالتحاق بجامعة ميدلسكس بنسبة 18%، وكذلك ارتفعت معدلات الالتحاق في نما القابضة بنسبة 11%.

• توسّع متنامي في عدد أسرّة الرعاية الطويلة الأجل: نعمل على توفير أكثر من 700 سرير بحلول عام 2026، إذ تضم منصتنا للرعاية الصحية 430 سريراً حالياً وتوشك التوسعة في جدة على الانتهاء، ويجري كذلك تطوير منشأة جديدة بسعة 150 سريراً في الخبر، ومن المتوقع أيضاً توفير 80 سريراً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي بحلول الربع الثاني من عام 2024.

• اكتمال المراجعة الاستراتيجية للمستشفى الملكي التخصصي: إن خيارات التخارج في هذا الاستثمار قيد التقييم حالياً.

المؤشرات المالية

ارتفعت إيرادات منصة التعليم بنسبة 89% على أساس سنوي لتصل إلى 338 مليون درهم، مدفوعةً بالنمو في معدلات الالتحاق والمساهمة في النمو الناتجة عن الاستحواذ على شركة تنمية الانسان على مدار العام؛ وارتفعت أرباح منصة التعليم بنسبة 53% لتصل إلى 201 مليون درهم مدفوعةً بنمو الإيرادات المرتبطة بالتسجيل، وتأثر هذا الارتفاع جزئياً بالانخفاض في شركة نما القابضة والذي جاء نتيجة للضرائب وتكاليف التمويل.

وبلغت نسبة الارتفاع في إيرادات منصة الرعاية الطويلة الأجل 15% على أساس سنوي لتصل إلى 342 مليون درهم بعد الاستحواذ على شركة "سكون" (منشأة جدة) في مايو 2023، الأمر الذي فاق بكثير الضغط القصير الأجل على الإيرادات المحققة في دولة الإمارات. واستقرّت أرباح منصة الرعاية الطويلة الأجل عند 103 ملايين درهم، مع تأثير إيجابي من الاستحواذ على منشأة جدة والنمو فيها، ما عوّض ضغط الإيرادات المحققة من دولة الإمارات.

وصرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات، قائلاً: "في عام 2023، استمرت أصولنا الرائدة في مسار نموها القوي، ما انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية. وسينصب تركيزي في المستقبل على العمل مع فريق الإدارة لبناء خطط نمو منصتنا وتسريعها، والاستفادة من التركيبة السكانية والاقتصاديات المواتية التي تقود نمو الطلب في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى تركيزنا على نمو المنصة، فإننا نواصل اكتشاف فرص زيادة عوائد المساهمين، من خلال رفع إمكانية التسييل المحتملة."

وقال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: "حققت أمانات نتائج قياسية في عام 2023، وحافظت على مسار نموها القوي مع ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 40% و46% على أساس سنوي على التوالي، وبالتطلع مستقبلاً نرى زخماً إيجابياً عبر منصتينا. وينصب تركيزنا على دفع النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق احتياجات التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك زيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية الطويلة الأجل في كل من الإمارات والسعودية."

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