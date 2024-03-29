3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 3.61 مليارات درهم عبر 914 صفقة. وتم تسجيل 745 مبايعة بقيمة 2.18 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ، و649 مبايعة لوحدات سكنية، و29 مبايعة لمبانٍ. واستحوذت المبيعات الجاهزة على الاغلبية مع 1.2 مليار درهم (54.9%) عبر 276 صفقة وبلغت حصة المبيعات على الخريطة 986 مليون درهم (45%) عبر 469 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات لبيع قطعة أرض فيلا في دبي هيلز بـ 145 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع أرض سكنية في الحبية الخامسة بقيمة 196.9 مليون درهم كما بيعت شقة على المخطط في نخلة جميرا ضمن كومو ريزيدينسيز بقيمة 54.3 مليون درهم وأرض تجارية في نخلة ديرة ضمن باي فيلاز – جزر دبي بقيمة 42.7 مليون درهم.

وسجلت الرهون 737.7 مليار درهم عبر 128 معاملة، منها 31 رهناً لأراضٍ، و79 لوحدات سكنية و18 رهناً لمبانٍ وتسجيل 48 هبة بـ 703 ملايين درهم.

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