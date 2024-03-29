مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز أداء الأسواق المالية

المصدر: دبي – البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت أداء أسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة منذ 2021 ما يفوق التريليون درهم.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس» أمس: «نلمس اليوم نتائج الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عززت أداء أسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة منذ 2021 ما يفوق التريليون درهم من جميع فئات المستثمرين محققة نمواً قياسياً هو الأعلى في تاريخها».

وأضاف سموه: «مستمرون في المبادرات والمشاريع التي تعزز التقدم الاستثنائي الذي تشهده الاكتتابات العامة، ونرحب بضيوف القمة السنوية لأسواق رأس المال التي ستعقد في مايو المقبل بحضور الخبراء وصناع القرار في أسواق رأس المال وكبار المسؤولين، لتحقق أسواقنا المالية الريادة العالمية».

منصة رئيسية

وينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال، القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)، يومي 1 و2 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي حيث تعد بمثابة منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي، وذلك بعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.

وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة 2024 من القمة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية، كما سيطلع الحضور المشاركون في القمة على أفكار ورؤى قيمة من خلال الجلسات الرئيسية في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النمو مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.

وستضم قمة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم، مثل «بنك أوف أمريكا»، و«سيتي بنك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، إلى جانب الرعاة الذهبيين، مثل «بنك كريدي أجريكول/ كيبلر شيفرو»، ومركز دبي المالي العالمي، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، و«مويلس أند كو»، و«روتشيلد»، والرعاة من الفئة الفضية، مثل «إي اف جي هيرمس»، و«مورغان ستانلي»، و«ستاندرد آند بورز جلوبال S&P». وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمة بوصفها فعالية رئيسية لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.

تقدم استثنائي

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نحرص على أن تسهم قمة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحولها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال، حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين وستتميز النسخة الثانية من هذه القمة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة إلى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصة رئيسية تدعم القطاعات الاقتصادية وأصحاب القرار لتعزيز ودعم النمو في ساحة أسواق رأس المال».

وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في فبراير من 1972، أسس بنك أوف أمريكا عملياته رسمياً في الإمارات . وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة في دبي.

ومن خلال موقعنا الرائد في السوق الأولية النشطة للاكتتابات العامة، الذي يدعمه التزامنا الطويل الأمد بأن نكون من كبار المتداولين ومزودي السيولة في السوق الثانوية، عمل بنك أوف أمريكا على بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو والازدهار المستدام».

وقالت ماريا إيفانوفا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات: «نحن فخورون برعاية القمة الثانية لأسواق رأس المال في سوق دبي المالي والمساهمة في إثراء الحوارات والمناقشات حول تطورات أسواق رأس المال العالمية والمحلية. وشاركت مجموعة سيتي على مدى 6 عقود في ترتيب العديد من المعاملات المصرفية والاستثمارية الوازنة، التي واكبت تطور الإمارات ونتطلع إلى أداء دور أكبر في ترسيخ البيئة المحفزة لتوسع الأسواق المالية في الدولة.

منصة استراتيجية

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «سعداء بتجديد شراكتنا مع سوق دبي المالي لاستضافة وتنظيم قمة أسواق رأس المال الرائدة، التي تعد منصة استراتيجية بارزة تستهدف تطوير المشهد الاستثماري في المنطقة.

وقد أثبت بنك الإمارات دبي الوطني دوره المحوري في هذا الصدد، حيث يتبنى سلسلة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وقيادة العديد من عمليات الإدراج الجديدة. كما أن دعمنا لهذه القمة يعد شاهداً قوياً على التزامنا بالمساهمة في رفع مستوى الوعي حول السوق المحلية وتسليط الضوء على قصص نجاحها بشكل عام».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: «يمثل ربط العملاء بالفرص الكبيرة في الأسواق المالية في المنطقة عبر شبكتنا الدولية أولوية أساسية بالنسبة للبنك .

وباعتبارنا البنك الوحيد الذي تصدر القائمة السنوية لعمليات الاكتتابات العامة وأسواق الدين في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط على مدى 3 سنوات متتالية، فإننا نرى أن قمة أسواق رأس المال التي ستعقد في سوق دبي المالي تشكل منصة ممتازة للمستثمرين ولجهات إصدار الأوراق المالية وأصحاب المصالح في القطاع المصرفي لاستكشاف الفرص والمساهمة في تشكيل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة».

رؤية مستقبلية

من جهة أخرى انضم بنك دبي التجاري إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته شريكاً استراتيجياً للخدمات المصرفية، تأكيداً لالتزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تمتلك رؤية مستقبلية على المستوى العالمي.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وعلي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري.

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