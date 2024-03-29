«البنوك» تستقر بسوق دبي.. و«ديبا» بالحد الأقصى

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.03% أو ما يعادل 1.15 نقطة، في جلسة أمس، مسجلاً 4232.94 نقطة، بدعم سهم «الإمارات دبي الوطني».

وقفز سهم «ديبا» بالحد الأقصى عند 0.276 درهم، وارتفعت أيضاً في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 5%، وباركن 4.7%، ودبي التجاري 4.3%، وسوق دبي المالي 3.5%، والإمارات دبي الوطني 0.29%، ودبي الإسلامي 0.17%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بـ78.7 مليون درهم، تلاه «باركن» بسيولة 46.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 44.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 18.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 139.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 121.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9263.96 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.01%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 213.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 184.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 100.2 مليون درهم. وارتفعت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 6.7%، والخليج اﻻستثمارية 4%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.9%، وسوداتل للاتصالات 1.85%. اجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.64 مليار درهم، موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في أبوظبي، و407.1 ملايين درهم في دبي، وجرى التداول على نحو 453.3 مليون سهم عبر تنفيذ 23.55 ألف صفقة.

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