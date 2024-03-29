«الإمارات لريادة الأعمال» تتعاون مع «كاري» لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كاري، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

وبموجب المذكرة ستتعاون جمعية الإمارات لريادة الأعمال، و«كاري»، في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات، وذلك من خلال الفعاليات المشتركة وحزم ومبادرات الدعم وبناء القدرات وتطوير الأعمال.

وذكر سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، أن الجمعية تسعى إلى بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على ريادة الأعمال الوطنية، منوهاً بأهمية زيادة محفظة الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني.

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