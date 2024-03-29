«غرف الإمارات» يبحث الشراكات التجارية مع ماليزيا

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دبي - وام

بحث اتحاد غرف الإمارات، وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون، من خلال إيجاد آليات عمل مشتركة تعزز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا. كما ناقش الطرفان، المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد بمكتب اتحاد غرف الإمارات بدبي، بين حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وزيدي أشرف بن إدريس، رئيس هيئة تنمية الاستثمار الماليزية فرع دبي، بحضور أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف.

وقال حميد سالم: «يسعى قطاع الأعمال الإماراتي إلى تكثيف علاقاته مع دول جنوب شرق آسيا ومنها ماليزيا، لاسيما وأن اقتصاد تلك الدول يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم».

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