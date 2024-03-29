«الإمارات دبي الوطني» يطلق بطاقتي ائتمان لامتيازات السفر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، بالشراكة مع برنامج «ماريوت بونفوي» العالمي للسفر الحائز على جوائز عدة والتابع لسلسلة فنادق «ماريوت الدولية»، عن إطلاق بطاقتَي ائتمان جديدتين في دولة الإمارات بالتعاون مع «ماستركارد». وستُرقّى البطاقة الائتمانية الحالية الحائزة على جوائز عدة والصادرة سابقاً من «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«ماريوت بونفوي»، إلى بطاقة «World Elite» مع مزايا بريميوم استثنائية للمشتركين الجُدد والقدامى على حد سواء، بينما سيُتيح إطلاق بطاقة «World» الجديدة تجارب وامتيازات سفر لا مثيل لها لشريحة أوسع من العملاء.

وتستهدف البطاقتان، شرائح مختلفة من المستهلكين عبر تقديم فئتين مميزتين من بطاقات «ماستركارد»، وهما «World Elite» و«World». وسيحظى حاملوها بفرصة كسب نقاط برنامج «ماريوت بونفوي» من خلال مشترياتهم اليومية، إلى جانب الانضمام إلى فئة عملاء Elite والاستفادة من امتيازاتها الحصرية وتجاربها الفريدة عبر محفظة «ماريوت بونفوي» التي تضم ما يزيد عن 30 علامة فندقية راقية وأكثر من 10.000 وجهة عالمية. وتتضمن البطاقتان عروضاً ترويجية غنية محدودة المدة، حيث يمكن للعملاء الجُدد الحصول على ما يصل إلى 200.000 نقطة مكافآت أو الاستمتاع بليلتي إقامة مجانية.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «كمؤسسة وطنية، لديها التزام راسخ تجاه عملائها، يسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نعزّز شراكتنا التاريخية مع ماريوت بونفوي لنزود عملاءنَا بحلول مصرفية عالمية المستوى تلبي أنماط حياتهم الراقية.

ولا شك أن إضافة بطاقة Marriott Bonvoy World Elite إلى محفظتِنا، من شأنه أن يتيح لعملائنا من حاملي بطاقات World و World Elite آفاقاً جديدة لاكتشاف مزايا قيمة والارتقاء بتجاربهم السياحية عبر علامات ماريوت بونفوي».

وقالت آمنة أجمال، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى لدى ماستركارد: «نحرص في ماستركارد على تقديم أفضل حلول الدفع المصرفي ضمن فئتها لعملائنا، فمن خلال إطلاق هاتين البطاقتين المبتكرتين، نأمل أن نمنح عملاءنا خدمات قيمة واستثنائية، وأن نرسم معايير ومعالم جديدة في قطاعي السفر ونمط الحياة في المنطقة».

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