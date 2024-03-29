«تعاونية الاتحاد» شريكاً لـ «سكاي واردز إيفريداي»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «تعاونية الاتحاد» اتفاقية تعاون مع «سكاي واردز طيران الإمارات» لتصبح بذلك شريكاً في تطبيق سكاي واردز إيفريداي «Skywards Everyday»، الذي يعتبر من أهم التطبيقات الحائزة على جوائز عالمية، وبذلك ارتقت تعاونية الاتحاد بتجربة برنامج الولاء الخاص بها إلى آفاق جديدة من خلال شراكتها مع «سكاي واردز إيفريداي»، الذي سيمكن عملاء تعاونية الاتحاد من كسب أميال سكاي واردز كل يوم عبر الإنترنت ومن خلال 27 منفذاً لها في دبي.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، والنائب الأول للرئيس لقطاع سكاي واردز طيران الإمارات الدكتور نجيب بن خضر، في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.

ويمكن للعملاء كسب الأميال عبر اتباع ثلاث خطوات بسيطة: التنزيل، وإضافة بطاقة دفع، وكسب الأميال، حيث يتعين على العملاء تنزيل تطبيق سكاي واردز إيفريداي من متجر تطبيقات iOS أو متجر Google Play وتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل عضوية سكاي واردز طيران الإمارات.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «يأتي توقيعنا للاتفاقية ضمن التزامنا بإطلاق وتوفير مبادرات جديدة لعملائنا، حيث إن شراكتنا مع «سكاي واردز إيفريداي» تثري تجربة التسوق لعملائنا، وتكافئهم بأميال سكاي واردز ونقاط الولاء تميّز على جميع عملياتهم الشرائية.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يعد التعاون مع تعاونية الاتحاد إنجازاً هاماً في توسيع عروض «سكاي واردز إيفريداي»، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الشراكة، نعزز التزامنا بتقدير ومكافأة أعضائنا على إنفاقهم اليومي».

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