«إي آند الإمارات» تفتح باب الترشح لجوائز «الشركات الصغيرة والمتوسطة 2024»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي آند الإمارات» عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة من جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024. إذ باتت هذه الجوائز مرجعاً أساسياً لتقدير الإنجازات البارزة التي تحققها الشركات في الإمارات والاحتفاء بها.

تضم جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذا العام 14 فئة متميزة، للشركات العاملة في قطاع الأعمال لأكثر من 3 سنوات، وقامت بتنفيذ مشاريع متنوعة في مجال التحول الرقمي بنجاح. كما يسلط الحدث الضوء على الشركات التي حققت ممارسات نموذجية في الابتكار والتميز في قطاع الأعمال ويُمكن للشركات ترشيح أعمالها لجوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الرابط التالي: etisalat.ae/smbawards2024.

وستُقيم لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء في مختلف قطاعات الأعمال طلبات الشركات المؤهلة بدقة، وبناء على معايير متعددة. كما ستتولى إدارة عملية المراجعة والتدقيق، شركة كريستون مينون، الشركة المتخصصة في التدقيق والاستشارات التجارية والمحاسبة في الإمارات، التابعة لشركة كريستون جلوبال.

وقال عصام محمود نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الخاص في الإمارات، وهي محورٌ لا غنى عنه بالنسبة لأعمالنا. ونفخر من خلال تقديم حفل جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالإشادة بنخبة من القادة أصحاب الرؤى والشركات المتميزة، لتفانيهم في العمل، وإنجازاتهم الرائعة في قطاع الأعمال».

وكان لـ «إي آند الإمارات» على مدى أعوام دور رئيس في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير الحلول المبتكرة المصممة خصيصاً لها.

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