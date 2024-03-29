مؤسس «هوتباك» نائباً لرئيس مجموعة عمل الورق بغرفة تجارة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تم تعيين «عبدالجبار بي بي»، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك جلوبال»Hotpack Global، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نائباً أول لرئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الورق والمناديل التي أطلقتها غرفة تجارة دبي.

ويأتي تعيين «عبدالجبار» نظير خبرته الواسعة في الصناعة، مما يرسخ مكانة «هوتباك» لاعباً رئيسياً في تشكيل مستقبل صناعة الورق والمناديل. وقال عبد الجبار: «يشرفني أن أشغل منصب نائب أول لرئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الورق والمناديل التابعة لغرفة تجارة دبي.

وفي ظل رئاسة صلاح الدين شرفي، إلى جانب خبرات وتفاني المديرين الآخرين، فإننا نتأهب للشروع في رحلة من التعاون والابتكار. نحن نهدف إلى تعزيز الروابط داخل مجتمع الأعمال».

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