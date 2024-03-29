«جى بي آر» ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلَّ شاطئ «جي بي آر» في دبي كواحد من أفضل 10 شواطئ عالمية من قبل الخبراء في التصنيف العالمي على موقع «بيتش أطلس».

واحتل شاطئ دبي المركز الثامن في العد التنازلي لجائزة الشاطئ الذهبي لعام 2024 من بين أفضل 100 شاطئ، بين شاطئ جلاس في كاليفورنيا وساحل سكيليتون في ناميبيا.

وحصل الشاطئ على مرتبة عالية في الموقع؛ نظرًا لأنّه يمزج بين أجواء المدينة والاسترخاء على الشاطئ ويقع عبر المياه من وسط المدينة المزدهر.

ويتجلى جمال الشاطئ في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس ذات الرمال الذهبية والمياه الصافية، بينما يوجد أيضًا الكثير مما يمكن القيام به بما في ذلك الرياضات المائية وركوب الجمال.

كما سلّط «بيتش أطلس» الضوء على الممشى باعتباره ممشى حيوياً يضم متاجر وأماكن لتناول الطعام والترفيه في الشوارع، واصفاً إياه بـ«المكان المثالي لأولئك الذين يحبون الشاطئ ولكنهم يريدون أيضًا إثارة حياة المدينة».

وجاء التصنيف وفقاً لعدة معايير أبرزها، جمال البطاقة البريدية الكلاسيكية لكل وجهة، المركز المجتمعي، منطقة للحفلات، إذا كان الناس يشعرون بالترحيب، وما إذا كانت قد تركت علامة ثقافية، وما إذا كانت تتمتع بمحيط طبيعي رائع.

يتم تحديد الترتيب النهائي من قبل خبراء السفر وأصحاب النفوذ الذين لديهم رؤية شخصية لتحسين القائمة المختصرة التي تضم 100 شاطئ.

10 شواطىء

وجاء ترتيب أفضل 10 شواطئ في العالم كالتالي: بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية - شاطئ بولدرز، جنوب أفريقيا - شاطئ وايكيكي، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية - كوباكابانا، البرازيل - خليج مايا، تايلاند - شاطئ الرمال السوداء، أيسلندا - شاطئ الزجاج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية - شاطئ جي بي آر، الإمارات العربية المتحدة - ساحل الهيكل العظمي، ناميبيا - شاطئ أوماها، فرنسا.

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