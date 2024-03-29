توزيع 60 ألف وجبة إفطار على مسافري مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مطارات دبي إحياء تقاليدها العريقة خلال شهر رمضان المبارك بأبهى حلة من خلال توزيع وجبات إفطار رمضانية على المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

وُزعت وجبات الإفطار هذا العام في علب مميزة، بتصميم أنيق مستوحى من سحر معالم دبي القديمة، حيث صُممت العلب بدقة وعناية فائقة من قبل موزة المهيري، إحدى المواهب الإماراتية العاملة في مطارات دبي، حيث تم توزيع قرابة 60 ألف علبة على المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «نفتخر بالحفاظ على هذا التقليد السنوي الذي يُضفي على تجربة المسافرين خلال الشهر الفضيل لمسة مميزة من الضيافة العربية الأصيلة. ونُقدّر الجهود الإبداعية لفريق العمل والتي تجلت في تصميم رائع يُجسد روح دبي العريقة».

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