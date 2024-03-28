«كابسات» 2024 يحتفل 21 مايو بالذكرى الـ 30 لتأسيسه بمركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي - وام

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ينظم مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 23 مايو 2024، دورة العام 2024 من «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات»، احتفاء بالذكرى الثلاثين لانطلاق هذا الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية.

ويتزامن الحدث مع استضافة مركز دبي التجاري العالمي للنسخة الثانية من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، الذي يعد منتدى رائداً ومنصة تجمع أخصائيي البث المرئي والمسموع وتكنولوجيا الوسائط، حيث يشكل حلقة وصل بين قادة القطاع ومشتري الحلول المتكاملة من قطاعات التعليم والإعلام والترفيه والضيافة وتجارة التجزئة والاتصالات.

ومنذ انطلاقه، شهد معرض «كابسات» تطوراً مستمراً ليواكب أحدث التوجّهات والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويضم المعرض عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية وورش عمل وعروضاً للمنتجات ودروساً رئيسية حول التكنولوجيا ضمن بيئة متنوعة تحفز تبادل المعرفة والخبرات.

ويتوقع أن تصل قيمة سوق الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط إلى 42.72 مليار دولار، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.41 % ليصل إلى 66.99 مليار دولار بحلول عام 2029.

وتحتفظ المنطقة بمكانتها كوجهة رائدة لصناعات المحتوى المصور والبث والأقمار الاصطناعية، وينتظر أن يكشف «كابسات 2024» عن مستقبل إنشاء المحتوى وتوزيعه.

ويشكل الحدث منصة عالمية لقطاع الإعلام والترفيه والتكنولوجيا تستقطب أكثر من 120 دولة، كما يستضيف «مؤتمر المحتوى»، وقمة «سات إكسبو»، وفعالية «نيكستجن كونتينت» التي تتيح فحص المحتوى قبل إصداره، ويوفر الحدث مساحات للتفاعل والمناقشة والابتكار ضمن اقتصاد المبدعين والاستثمار المستدام للفضاء.

ويجمع «إنتيغريت ميدل إيست» قادة التكنولوجيا في مجال الأنظمة المتكاملة والتكنولوجيا السمعية البصرية، ويستقطب المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويهدف إلى إبراز تطور سوق التكنولوجيا السمعية البصرية الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى 396.41 مليون دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.61 % في الفترة من 2024 إلى 2028، وفقاً لدراسة «تكنافيو» التحليلية لسوق البث المرئي والمسموع.

وسيسلط المعرض الضوء على التطورات في سوق المباني الذكية الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعاً من 96 مليار دولار في عام 2023 إلى 408 مليارات دولار بحلول 2030، وفقاً لتقرير صادر عن «ماركت ريسيرتش فيوتشر».

وسيناقش المعرض مواضيع الابتكار، والميتافيرس ومستقبل العمل واللوحات الرقمية الأساسية للأعمال والمباني الذكية والتصميم المستدام، بالإضافة إلى أجندة خاصة بصناعة التكنولوجيا السمعية البصرية.

وقال أبيشيك جاناباثي، مدير في مركز دبي التجاري العالمي: «توفر استضافة المعرضين، منصة فريدة تجمع رواد قطاعات المحتوى والبث والأقمار الاصطناعية والإعلام والترفيه، ولطالما نجح «كابسات» في استقطاب مشاركين من مختلف القطاعات»، متوقعاً أن يتيح هذا التعاون آفاقاً جديدة لرواد التكنولوجيا ومشتري الحلول المتكاملة لاستكشاف التوجهات الناشئة في السوق.

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