246 مليون درهم أرباح «نتورك إنترناشيونال» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي»، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت أرباح الشركة للفترة المذكورة 67 مليون دولار (245.9 مليون درهم)، بانخفاض 16 % على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الاستهلاك والإطفاء في ضوء زيادة الاستثمارات، وزيادة معدل الضريبة الفعلي جرّاء نمو الأرباح في أفريقيا. ونتيجةً لذلك، حققت «نتورك إنترناشيونال» تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 96 مليون دولار، بزيادة 17 % على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات «نتورك إنترناشيونال» في عام 2023 بنسبة 13 % (15 % وفق نظام سعر الصرف الثابت)، لتبلغ 490 مليون دولار (1,79 مليار درهم)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بالأداء الممتاز لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت إيرادات أعمال حلول التجار بنسبة 28 % (31 % وفق نظام سعر الصرف الثابت)، وارتفعت كذلك إيرادات خدمات تعهيد معالجة المدفوعات بنسبة 3 % (5 % وفق نظام سعر الصرف الثابت).

وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في معالجة مدفوعات التجار من المستهلكين المحليين والزوار الدوليين بنسبة 24 % و55 % على أساس سنوي على التوالي، ما يعكس مرونة الإنفاق الاستهلاكي المحلي في دولة الإمارات، والإقبال القوي للسياح، وقوة العروض التنافسية لـ «نتورك إنترناشيونال».

وعلى مستوى أعمال المجموعة عموماً، بما فيها الأسواق الأفريقية، ارتفع الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئة بنسبة 29 % (30 % وفق نظام سعر الصرف الثابت) على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالتركيز الاستراتيجي لـ «نتورك إنترناشيونال» على القطاعات عالية النمو، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات عبر الإنترنت والضيافة.

وقال ناندان مير الرئيس التنفيذي: «حققت «نتورك إنترناشيونال» أداءً مالياً قوياً في عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة في عام 2023 بنسبة 15 %، وفق نظام سعر الصرف الثابت، ما يدل على مرونة أعمالنا والنمو القوي جداً لسوقنا المحلية في دولة الإمارات، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في بعض أسواقنا الأفريقية، والتي أثرت في مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتعهيد معالجة المدفوعات».

وأضاف: «قطعنا أشواطاً كبيرة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على القطاعات عالية النمو، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات عبر الإنترنت، والضيافة، والتي تم تمكينها من خلال الاستثمارات التكنولوجية المستهدفة، واتساع نطاق قبول المدفوعات في القطاع. ونمضي قدماً في دخول أسواق جديدة، والتوسع في أسواقنا الحالية، مع انضمام عملاء جدد إلى شبكتنا في المملكة العربية السعودية، وتسجيل اهتمام كبير بخدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار التي أطلقناها حديثاً في مصر».

ونجحت «نتورك إنترناشيونال» بتحقيق هذا الأداء القوي، على الرغم من الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة التي تشهدها أفريقيا، جرّاء تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلب أسعار العملات، وارتفاع معدلات التضخم، ويؤكد ذلك قدرة الشركة على خلق القيمة وسط ظروف السوق المعقدة.

ارتفعت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13 %، لتبلغ 200 مليون دولار في عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحقيق هامش أرباح جيد نسبته 41 %. ويعكس ذلك الأداء القوي للشركة على صعيد الإيرادات، وضبط التكاليف، مع مواصلتها الاستثمار في تحسين قدرات منتجاتها ونموها المستقبلي.

وتعاقدت «نتورك إنترناشيونال» خلال عام 2023، مع عدد كبير من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك «طلبات» و«مونكلير»، وفروع إضافية من كارفور و«لولو هايبر ماركت».

ولا يزال التركيز المستمر للشركة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤتي ثماره، حيث حققت نمواً كبيراً في تعاقداتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بزيادة تصل إلى 20 % على أساس سنوي. وجاء نجاح الشركة مدعوماً باستثمارات إضافية في فريق المبيعات، وإطلاق إمكانات جديدة، بما في ذلك عملية الانضمام الرقمية والحلول المخصصة للقطاعات.

وتعاقدت «نتورك إنترناشيونال» لتوفير خدمات معالجة الاستحواذ والإصدار إلى 16 عميلاً جديداً. وتواصل الشركة توسيع قاعدة عملائها بسرعة في المملكة العربية السعودية، بتعاقدها مع ست مؤسسات مالية جديدة، ما يرفع إجمالي عدد عملاء الشركة في المملكة إلى 12 عميلاً.

نمو خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار التي تم إطلاقها حديثاً في مصر

وبعد إطلاق خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر مطلع عام 2023، لا يزال عرض «نتورك إنترناشيونال» هذا يحظى بإقبال قوي، لتتعاقد مع أكثر من2000 تاجر. وترتكز خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر إلى حضور «نتورك إنترناشيونال» القوي أصلاً كمزود رائد لخدمات معالجة المدفوعات في البلاد.

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