غرفة دبي العالمية تدعم «يورومركاتو» الإماراتية في السوق الأوروبية

المصدر: دبي_ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة «يورومركاتو» الإماراتية في السوق الأوروبية من خلال تعزيز شراكاتها التجارية الغذائية مع الشركات الأوروبية.

وخلال فعاليات بعثة تجارية قادتها غرفة دبي العالمية للمشاركة في معرض «أنوجا» للأغذية بألمانيا العام الماضي، والتي ضمت ممثلين عن 13 شركة من دبي، تم تنسيق أكثر من 30 اجتماع أعمال ثنائي لشركة «يورومركاتو» الإماراتية مع مجموعة من أبرز شركات إنتاج الأطعمة في أوروبا بهدف بحث فرص التعاون المشتركة.

وبفضل دعم غرفة دبي العالمية، تمكنت «يورومركاتو» من توقيع 5 اتفاقيات تجارية مع شركات أوروبية بارزة متخصصة بالمنتجات الغذائية الإيطالية، تشمل كلاً من شركة «أرتيولو» و «ميزون آندرسي» و«باستيفيكو أرماندو»، بالإضافة إلى شركة «باستا بيروتو آند أريغي» و«باستا ديلا كوستا».

كما نجحت «يورومركاتو» خلال مشاركتها في فعاليات بعثة الغرفة في معرض «أنوجا» بتطوير نطاق شراكاتها القائمة مع عدد من موردي الأغذية الأوروبية، بما يشمل تحويل الاتفاقية مع شركة «باسكوال» الأسبانية إلى اتفاقية توزيع حصري في أسواق دولة الإمارات، وتوسيع اتفاقية التوزيع بالتجزئة لمنتجات «شركة زيني» لتشمل خدمات التوريد لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «مع تزايد أهمية دبي على خارطة التجارة العالمية، نواصل تطوير جهودنا الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المحلية مع توفير فرص مجزية لتنمية أعمالها محلياً ودولياً، وبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة تجارة دبي الخارجية ورفد نمو كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني وتنويع الأسواق الدولية لتوسع القطاع الخاص المحلي».

وقال محمد الشحي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «يورومركاتو»: «تأتي دولة الإمارات في مقدمة الأسواق العالمية المهمة التي تطمح الشركات من مختلف الدول للتواجد فيها والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي توفرها، وخاصة في قطاع المنتجات الغذائية الفاخرة. ويساهم ازدهار الحركة السياحية ونمو قطاع الفنادق والمطاعم الراقية، بالتوازي مع ارتفاع ثقة المستهلك وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، في ارتفاع الطلب على الأطعمة الفاخرة في دبي».

وأضاف: «نجحت» «يورومركاتو» في ابتكار نموذج تجاري متخصص بتعزيز تواجد المنتجات الغذائية الإيطالية التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة من إيطاليا في الأسواق المحلية، ويساهم الدعم الذي تقدمه غرفة دبي العالمية في توسيع شبكة شراكاتنا مع أهم العلامات الغذائية العالمية بشكل عام والإيطالية بشكل خاص، مما ينعكس إيجاباً على النمو المستدام لأعمالنا».

وتتخصص شركة «يورومركاتو» في توريد وتوزيع الأطعمة الإيطالية الأصلية في دولة الإمارات، وتضم شبكة شركائها أكثر من 120 شركة في إيطاليا تقدم 1200 صنف من المنتجات الغذائية. ونجحت الشركة في تعزيز تواجد المنتجات الإيطالية في مجال الأغذية ضمن عدد من أهم منافذ التجزئة والمطاعم الراقية في الإمارات.

وتساهم غرفة دبي العالمية في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها لاستكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز