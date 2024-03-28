«دبي التجاري» شريكاً مصرفياً استراتيجياً لـ«قمة التكنولوجيا المالية»

المصدر: دبي - البيان

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انضم بنك دبي التجاري إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، بصفته شريكاً استراتيجياً للخدمات المصرفية، تأكيداً لالتزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تمتلك رؤية مستقبلية على المستوى العالمي.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وعلي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تستمد قمة دبي للتكنولوجيا المالية مكانتها المرموقة في خلق وتفعيل الشراكات الهادفة؛ إذ تجمع أهم الرواد والمفكرين والمبدعين الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع المالي من جميع أنحاء العالم. كما يعد تعاوننا مع بنك دبي التجاري شهادة على التزامنا المشترك بدعم وتطوير التكنولوجيا المالية ضمن منظومة بيئية نشطة ومتقدمة. وهذا يعزز من سمعة دبي كونها مركزاً رائداً للأعمال ويُمهد لنا الطريق لتحويل التحديات إلى فرص واعدة، بينما نواصل تعزيز مسيرة نمو المجتمع المالي الأكثر أهمية وشمولاً وتطوراً في العالم».

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يفخر بنك دبي التجاري بأنه جزء من المنصة العالمية التي تجمع نُخبة العقول في القطاع، وهي قمة دبي للتكنولوجيا المالية لعام 2024، بهدف رسم مستقبل القطاع المالي. تتماشى مشاركتنا في هذا الحدث مع التزامنا بالابتكار وهدفنا بأن نكون في طليعة ثورة التكنولوجيا المالية، حيث إننا نضع عملاءنا في صدارة أولوياتنا كوننا مصرفاً ذا تفكير تقدمي، ونطمح دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة. ونحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع مركز دبي المالي العالمي».

وتتماشى النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف جعل دبي واحدة من أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033. نسعى، من خلال هذه القمة، إلى تعزيز التعاون والابتكار المشترك، انطلاقاً من إيماننا بالدور الحاسم الذي يلعبانه في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي. كما توفر القمة فرصةً فريدةً للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكاناتها للمساهمة في تسريع وتيرة التقدم بالقطاع المالي، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة دبي للتكنولوجيا المالية، المزمع انعقادها في السادس والسابع من مايو لعام 2024 في مدينة جميرا بدبي، مشاركة عدد غير مسبوق من الحضور؛ حيث ستجمع أكثر من 8000 من صانعي القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر، بالإضافة إلى أكثر من 200 جهة عارضة تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العصرية.

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