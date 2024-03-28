200 ألف درهم «عيدية» للمتسوقين في 18 مركزاً تجارياً بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن عودة حملتها الشهيرة «تسوّق، امسح، واربح» بمناسبة العيد، حيث يُدعى الزوار للاستمتاع بتجربة تسوق لا مثيل لها في أي من المراكز التجارية المشاركة، مع فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، من 1 أبريل حتى ثاني أيام عيد الفطر.

وللمشاركة يجب على المتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتجر، حيث سيتم تسجيلهم تلقائياً في السحب لفرصة للفوز بالجائزة الكبرى.

وسيتم الإعلان عن 22 فائزاً محظوظاً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من عيد الفطر، حيث سيحصل كل منهم على جوائز نقدية.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «إن العيد هو وقت الاحتفال، يسعدنا أن نضيف البهجة والسعادة إلى حياة عملائنا من خلال حملة العيد الجديدة. مع فرصة الفوز بمبلغ يصل إلى 200 ألف درهم نقداً، نهدف إلى إضافة مزيد من التشويق إلى احتفالات العيد ومكافأة عملائنا المخلصين على دعمهم المستمر».

وتؤكد حملة العيدية التزام مجموعة مراكز التسوق في دبي بتوفير تجارب مبتكرة ومجزية للمتسوقين عبر قطاع التجزئة الحيوي في دبي. من خلال التعاون مع مراكز التسوق والعلامات التجارية الرائدة، تظل المجموعة ملتزمة بقيادة المبادرات التي ترتقي بتجربة التسوق وتعزز الاندماج والمشاركة في المجتمع.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو مول، سيليكون سنترال. سنشري مول، كراون مول، فيستيفال بلازا، جبل علي مول، مركز مُدن المجتمعي، مرحبا مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، تاون مول، تايمز سكوير سنتر، سوق فيلانوفا.

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