دبي تطلق «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» اليوم بتشكيلة واسعة من المنتجات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الدورة الثانية من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» غداً الجمعة 29 مارس لتقدم للمتسوقين الفرصة لشراء منتجاتهم المفضلة بأسعار مذهلة من خلال عروض ترويجية وتخفيضات مميزة على تشكيلة متنوعة من المنتجات لمدة ثلاثة أيام فقط.

وتقدم الحملة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات تصل إلى 95 % على منتجات مثل مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية والأزياء والمجوهرات ومنتجات التجميل وغيرها الكثير.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة عبر المنصات الرقمية بكل سهولة والاستمتاع بتوصيلها إلى باب المنزل. وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني للحملة www.greatonlinesale.com على رمز ترويجي للاستمتاع بتخفيضات إضافية، إلى جانب فرصة الدخول في سحب للفوز بجوائز كبرى، حيث سيتم إجراء سحوبات خلال فترة التخفيضات ليحصل ثلاثة فائزين فيها على 10000 درهم لكل منهم.

وتشمل المنتجات والعلامات التجارية المشاركة في حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» ما يلي:

الأثاث والأدوات المنزلية

يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على الأثاث والأدوات المنزلية التي تقدمها «بيد كوارتر»، و«سي بي 2»، و«كريت آند باريل»، و«هوم بوكس»، و«هومز آر أص»، و«أيكيا»، و«أوتاق هوم»، و«بان هوم»، و«ذا ريد كاربت»، و«المتحدة للأثاث».

الأجهزة الإلكترونية

تشكل التخفيضات الإلكترونية الكبرى فرصة مثالية للحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية مع عروض ترويجية رائعة تقدمها كل من «بيتر لايف» و«إي ماكس» و«جمبو للإلكترونيات» و«شرف دي جي».

الأزياء والإكسسوارات

يمكن للمتسوقين الذين يبحثون عن شراء أزياء جديدة الاستفادة من العروض الترويجية على الملابس والأحذية والإكسسوارات من «ألدو» و«أول سينتس» و«بيوند ذا بيتش» و«لولوليمون» و«ماج» و«بوما» و«ريبوك» و«ساندرو» و«تومي هيلفيغر» و«تيد بيكر» وغيرها الكثير.

المجوهرات والتجميل

تقدم التخفيضات الإلكترونية الكبرى للمتسوقين فرصة الحصول على مجموعة من الهدايا الخاصة بأسعار حصرية من «مجوهرات الفردان» و«داماس» و«ريفولي» و«بيت الساعات». كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة من العلامات التجارية المتخصصة، بما في ذلك «باث آند بودي ووركس» و«كورال للعطور» و«غوالي» و«ريتوالز» و«ذا فيس شوب» و«في للعطور» و«إكسبرشنز».

العناية بالأطفال

تقدم «أليساندرو بوريلي تينز كيدز» و«كارترز» و«ليغو» و«أوتاكو ميدل إيست للألعاب» و«ذا موم ستور» وغيرها من العلامات التجارية تشكيلة جديدة من الملابس والهدايا بأسعار رائعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز