مهرجان دبي للمأكولات يطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: دبي- البيان

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أطلق مهرجان دبي للمأكولات مسابقة التصوير الفوتوغرافي «Food Focus Dubai Photography»، والتي تنظم بالتعاون مع مؤسسة جلف فوتو بلس «Gulf Photo Plus».

وتستمر مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى الأحد 7 أبريل 2024، وتدعو عشاق التصوير لاستكشاف تجارب الطعام في دبي، والتي توفرها العديد من المطاعم الحريصة على تقديم خيارات واسعة من الأطباق المحلية، وغيرها من الوجبات الأخرى، لتأخذ المشاهدين في رحلة بصرية تستمد إلهامها من تراث وثقافة أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي وتعتبرها موطناً لها.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بينما سيحصل الفائز الثاني على 5 آلاف درهم والثالث على 3 آلاف درهم. كما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على ألف درهم لكل منهم. وستعرض المشاركات الفائزة، إلى جانب العديد من الصور المميزة، خلال مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، والتي تنطلق خلال الفترة من 19 أبريل حتى 5 مايو 2024. وسيُشرف على اختيار الصور الفائزة لجنة تحكيم أعضاؤها من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جلف فوتو بلس». ويتم إرسال المشاركات باستخدام النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني:

https://foodfocus.gulfphotoplus.com/.

ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق.

ويجب التقاط الصور في دبي، وأن تتضمن مواضيع تتعلق بـ «المأكولات الشعبية»، مثل الأطباق أو المأكولات أو المطابخ أو الأشخاص أو المؤسسات.

ويتحمل المشارك مسؤولية الحصول على تصريح التصوير، للتأكد من أن التقاط الصور يتم بشكل قانوني وبموافقة جميع الجهات المعنية.

ويواصل مهرجان دبي للمأكولات دوره الرائد في تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات وفنون الطهي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وكذلك ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويعتبر المهرجان منصة مهمة لعرض فنون الطهي وأصناف المأكولات الشهية، وتجديد روح الابتكار في هذا المجال. وفي هذا العام، تنطلق دورة متميزة من مهرجان دبي للمأكولات من 19 أبريل وحتى 12 مايو، ليعيش الزوار رحلة لاستكشاف صور التميز والإبداع في فنون الطهي.

وعلى مدار 23 يوماً، سيسلط مهرجان دبي للمأكولات الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة من الأنشطة، وقوائم الطعام الخاصة، والفعاليات، والمسابقات وغيرها الكثير.

وسيقدم المهرجان في دورته الحادية عشرة، مجموعة من الفعاليات التي قدمها في الدورة السابقة مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ، وطبق بـ 10 دراهم، إضافة إلى فعاليات جديدة وهي إبداعات الشيف، والدورة الأولى من المبتكرون الطهاة برعاية مجلة Gault&Millau.

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