3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 3.6 مليارات درهم، تمت عبر 741 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 606 مبايعات بقيمة 2.26 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ، و472 مبايعة لوحدات سكنية و67 مبايعة لمباني.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض فيلا في منطقة دبي هيلز بقيمة 145 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.29 مليار درهم، تمت عبر 125 معاملة، منها 39 رهناً لأراض، و68 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة مليار درهم مساحتها 3707 أمتار مربعة.

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