21 مليارديراً يعيشون في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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احتلت دبي المرتبة الـ28 على قائمة المدن التي يعيش فيها أكثر عدد من المليارديرات في العالم، حسب قائمة «هورون» لمليارديرات العالم 2024، بينما شغلت الإمارات المركز الـ22 على مستوى الدول.

وحسب القائمة يقيم في دبي 21 مليارديراً، بينما تحتضن الإمارات 24 مليارديراً. وشمل تصنيف هذا العام 3279 مليارديراً حول العالم، بارتفاع في عددهم بنسبة 5%، وزيادة في إجمالي ثرواتهم بنسبة 9%.

وأضاف العشرة الأوائل 426 مليار دولار لثروات أغنياء العالم، أي 56% من إجمالي الثروات الجديدة، وتبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتشكل 10% من إجمالي القائمة.

ووصل إلى قائمة أفضل 10 هذا العام وجهان جديدان، هما مارك زوكربيرج (158 مليار دولار)، ولاري بيج (123 مليار دولار).

وفي عمر 52 عاماً، استعاد إيلون ماسك (231 مليار دولار) لقب أغنى شخص في العالم للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركة تسلا.

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