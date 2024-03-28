«الصكوك الوطنية» تطلق المنتج الاستثماري الجديد «إيبور بلس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، عن إطلاق المنتج الاستثماري الجديد «إيبور بلس»، الذي يهدف إلى رفع عوائد رأس المال المحمي، حيث يرتبط هذا المنتج المبتكر بمقياس سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات «إيبور»، ويقدم للمستثمرين عائداً يزيد بنسبة 0.5 % على المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة سنوياً.

ويقدم «إيبور بلس» خيار استثمار آمناً ومرناً، حيث يتم تحديث نموذج التسعير الخاص به تلقائياً وبشكل ربع سنوي ليعكس تغيرات سعر إيبور الصادر عن المصرف المركزي. ويعبر هذا النهج عن التزام الصكوك الوطنية بتوفير الفرص للأفراد لبناء ثرواتهم من خلال منتجات تتسم بالشفافية، والمرونة، والابتكار.

ويمكن للمستثمرين بدء رحلة الاستثمار بحد أدنى يبلغ 25,000 درهم، حيث يتيح المنتج الجديد مرونة كبيرة لهم يمكنهم من اختيار مدة الاستثمار ما بين 6 إلى 36 شهراً، ما يسمح بتنويع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم تماشياً مع أهدافهم المالية.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تتمثل رؤيتنا في تمكين الأفراد عبر توفير أكثر حلول الادخار والاستثمار أماناً بعوائد تنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضافت «إطلاق (إيبور بلس) يعكس التزامنا بهذه الرؤية. ومع نمو اقتصاد الإمارات، نحن ملتزمون بالابتكار المستمر في برامجنا وتقديم حلول تلبي بكفاءة الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان الدولة».

وستواصل الصكوك الوطنية التركيز على توفير حلول مصممة خصيصاً للأفراد والشركات، من خلال الأولوية للوصول السهل، والابتكار، والنهج الذي يركز على العميل، حيث تسعى الصكوك الوطنية إلى تعزيز مكانتها كقوة رائدة في تشكيل مستقبل يتخطى فيه الادخار كونه مجرد ضرورة ليصبح أسلوب حياة، مما يدعم مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً لكل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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