188.35 مليون درهم توزيعات «الواحة كابيتال» عن 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقرّ مساهمو «الواحة كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023 ( أي بإجمالي توزيعات تبلغ 188.35 مليون درهم) وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. وتشتمل التوزيعات المذكورة على توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم عن عام 2023.

ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة. كما وافقوا على تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال («مجلس الإدارة»)، حيث أُعيد انتخاب كلٍ من وليد المقرب المهيري وأحمد الظاهري ونادر الحمادي ومحمد حسين النويس ورشيد العميرة وحميد الشمري أعضاءً في المجلس. ولم يترشح راشد الكتبي لإعادة انتخابه. وبهدف رفد المجلس بخبرات جديدة وتعزيز إمكاناته، تم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، هم درويش الكتبي وصنعى الكتبي وأحمد القاسمي.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، أثبتت الواحة كابيتال خلال العام الماضي مرونتها العالية محققة نتائج مالية قوية وأداءً تشغيلياً متميزاً».

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، اجتمع مجلس الإدارة وأعاد تعيين كلٍ من وليد المقرب المهيري رئيساً للمجلس، وأحمد الظاهري نائباً له، ومحمد حسين النويس مديراً للإدارة.

وقال محمد النويس: «يشرفني إعادة انتخابي مديراً للإدارة. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الإدارة المحترمين وفريق عملنا المتفاني لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للشركة».

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