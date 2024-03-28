سوق دبي يتماسك فوق 4200 نقطة بدعم «الاتصالات» و«المرافق»

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«جي إف إتش المالية» بسيولة ناهزت 395 مليون درهم، تعادل 59.5 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 663.77 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4200 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة اللذين ارتفعا 1.87 % و1.27 % على التوالي، ليغلق مؤشر السوق عند 4231.79 نقطة، منخفضاً بـ0.34 %.

وقاد سهم «دو» ارتفاعات 13 سهماً بالسوق مرتفعاً 1.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم ديوا 1.6 %، وباركن 1.5 %، والوطنية للتأمينات العامة 1.4 %.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9273.16 نقطة متراجعاً 0.49 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 220.96 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 165.95 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 114.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أريد 3.1%، وإمستيل لمواد البناء 2.8 %، وريسبونس بلس القابضة 2.4 %، وجي إف إتش المالية 1.8 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي، و663.77 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 496.3 مليون سهم عبر تنفيذ 23.7 ألف صفقة.

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