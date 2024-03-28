«أبوظبي الإسلامي» يقود صفقة تمويل مشتركة بـ 863 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن الإغلاق الناجح لصفقة تمويل مشتركة وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 235 مليون دولار (863 مليون درهم) لصالح شركتي الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، وشركة «بي جي إن»، إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل.

ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية من تمويل مشترك بقيمة 370 مليون دولار، الذي سيتم استخدامه لتمويل بناء ثلاث ناقلات عملاقة جديدة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال في كوريا الجنوبية واليابان.

وقاد الصفقة المشتركة مصرف أبوظبي الإسلامي باعتباره المنظم الرئيس المفوض والمنسق ومدير السجلات ومستشار الشريعة ووكيل الاستثمار والضمانات للصفقة. وشارك في هذه الصفقة التمويلية بنوك أخرى متمثلة في بنك أبوظبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك دبي التجاري والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية. وتولت عملية توثيق الصفقة وتنسيقها شركة «دينتونس» الدولية للمحاماة، بصفتها المستشار القانوني للصفقة المشتركة، وشركة الاستشارات القانونية «هولمان فينويك ويلان»، بصفتها المستشار القانوني للشركة.

وتم تنفيذ صفقة التمويل من خلال شركة «إيه بي جي سي» الائتلاف المشترك بين شركتي «الصير مارين» و«بي جي إن». وسيتم الاستفادة من قيمة الصفقة لتمويل ثلاث ناقلات عملاقة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال، التي تتميز بتوفيرها للطاقة، ومن المقرر تسليم سفينتين في عام 2025، والسفينة الثالثة في عام 2026.

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