«الإمارات للألمنيوم» تسرع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة «اس ايه بي» (SAP) لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية في الشركة إلى أحدث نسخة من برنامج S/4HANA من شركة SAP، وذلك لتسريع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخطة التحول الرقمي.

وتستخدم «الإمارات العالمية للألمنيوم» التطبيقات التي توفرها شركة SAP لإدارة العمليات ومن ضمنها التسويق والمبيعات وسلسلة الإمداد والتمويل والموارد البشرية وتخطيط الإنتاج والصيانة في جميع مواقعها على مستوى العالم. وتعمل أنظمة الشركة حالياً على معالجة أكثر من 150.000 معاملة تجارية شهرياً.

ويسهم تطبيق برنامج S/4 HANA إلى رفع سرعة معالجة البيانات بمعدل 30 ضعفاً وتعزيز سهولة تطوير أنظمة الحوسبة في الشركة في المستقبل ودعم التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة بصورة فورية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف «الإمارات العالمية للألمنيوم» الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم.

ونطمح لتحقيق هذه الأهداف وريادة القطاع فيما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات متطورة للحوسبة والبرمجيات وتحليلات البيانات المتطورة. وتسهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في خلق فرص لتنمية الأعمال في جميع النواحي الإدارية بالإضافة إلى العمليات الصناعية».

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