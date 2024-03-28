«أدنوك» تنتج أول كمية نفط خام من منطقة «بلبازيم» البحرية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «أدنوك» عن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة «بلبازيم» البحرية ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول. وتتولي شركة «الياسات البترولية»، وهي مشروع مشترك بين «أدنوك» و«مؤسسة البترول الوطنية الصينية» «CNPC» إدارة منطقة «بلبازيم» البحرية.

وتتبنى «أدنوك» نهجاً مبتكراً لتطوير المنطقة يُركز على الاستفادة من مجالات التكامل والتآزر في العمليات التشغيلية في الحقول المجاورة، ويوظف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لرفع الكفاءة وتعزيز السلامة بالتزامن مع خفض الانبعاثات والتكلفة.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس بدء إنتاج النفط الخام من منطقة «بلبازيم» البحرية نجاح الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية والعلاقات الثنائية القوية والراسخة بين دولة الإمارات والصين.

وضمن جهودها المستمرة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي، تُركز «أدنوك» على خفض الأثر البيئي لعملياتها في سعيها المستمر لضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من الطاقة للعملاء محلياً ودولياً».

ومن المتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية في حقل «بلبازيم» البحري تدريجياً لتصل إلى 45 ألف برميل يومياً من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز المصاحب، مما يساهم في تحقيق هدف «أدنوك» المتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

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