«دوموتكس الشرق الأوسط» يجمع عمالقة صناعة السجاد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دوموتكس الشرق الأوسط 2024، المعرض التجاري الرائد لصناعة السجاد والأرضيات، والمقرر انعقاده في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، في مركز دبي التجاري العالمي، أن هذه النسخة تمثل حدثاً تاريخياً، حيث ستكون الفعالية الأولى في دبي التي تجمع «الأربعة الكبار» في صناعة السجاد والأرضيات، وهم: «مرينوس»، «النساجون الشرقيون»، «سولومون كاربتس»، و«العبد اللطيف»، تحت سقف واحد، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة، مثل شركة عظيم سيلك، التي تعرض أحدث ابتكاراتها وحرفيتها الرائعة في سوق الشرق الأوسط.

وأعربت ياسمين خميس رئيسة مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، عن سعادتها بهذا الحدث، قائلة: «نحن نتطلّع إلى أن نكون جزءاً من دوموتكس الشرق الأوسط في شهر أبريل. إنها الفرصة المثالية لعرض أحدث ابتكاراتنا، وأبرز إنجازاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. ونحن نتطلّع قُدماً للقاء أصحاب الاختصاص الآخرين، وتأسيس علاقات عمل جديدة في دبي».

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