مجمع دبي للاستثمار - أنغولا يطور بنية مرحلته الأولى

المصدر: أنغولا - البيان

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حقق مجمع دبي للاستثمار - أنغولا تقدماً بارزاً في إطار أعمال التطوير والإنشاء، حيث وقّع اتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع مع شركة تشاينا هاربور إنجنيرنج (CHEC)، إحدى شركات الهندسة المدنية العالمية الرائدة العاملة في أنغولا. ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام المشروع بتعزيز مكانته مركزاً سكنياً وتجارياً وصناعياً متكاملاً وفريداً من نوعه ومتعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 2000 هكتار في أنغولا بأفريقيا.

وستتولى شركة تشاينا هاربور إنجنيرنج، بصفتها مقاولاً رئيساً لأعمال البنية التحتية للمرحلة 1A، إنجاز الأعمال الخاصة بإنشاء الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي وأنظمة المياه والأنظمة الكهربائية، بعقد يمتد إلى 10 أشهر.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: «تشكل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى ركيزة أساسية لتحقيق النجاح الشامل والاستدامة لمجمع دبي للاستثمار- أنغولا، وستؤدي إلى تحديد إطار زمني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات والصناعات إلى المنطقة. ومن خلال توفير شبكات الطرق الأساسية وأنظمة المياه والبنية التحتية للأنظمة الكهربائية، سيسهم مجمع دبي للاستثمار - أنغولا في توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق الإيرادات للمجتمع المحلي والاقتصاد الأنغولي الأوسع نطاقاً. وتعكس شراكتنا مع شركة مرموقة التزام وتفاني مجمع دبي للاستثمار - أنغولا نحو تحقيق الجودة والكفاءة والنجاح على المدى الطويل للمشروع».

وستسهم أعمال الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي الخاصة ذات التخطيط الصحيح في ضمان انسيابية الحركة المرورية داخل مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، كما ستخفف من مخاطر الفيضانات، ما يعزز من جودة السكن في المنطقة. وتعتبر أنظمة المياه الصالحة والأنظمة الكهربائية المناسبة عنصراً أساسياً للأنشطة السكنية والتجارية والصناعية، ما يضمن حصول السكان والشركات والصناعات على المرافق الأساسية.

وقال شياو يينغ هاو، المدير العام لشركة تشاينا هاربور إنجنيرنج، قسم جنوب أفريقيا: «يشرفنا أن يتم اختيارنا مقاولاً رئيساً لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، حيث تتميز شركتنا بمحفظة غنية من المشاريع الناجحة في أنغولا، وسجل حافل من الخبرة في تطوير البنية التحتية. وتشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على التزامنا بالاستفادة من خبراتنا ومواردنا للإسهام في تطوير البنية التحتية في أنغولا. ونحن على ثقة بأن تفاني فريقنا والتزامه بتحقيق التميز والنهج القائم على التعاون الذي نعتمده سيسهم في ضمان إنجاز وتسليم البنية التحتية عالية الجودة التي تلبي احتياجات مجمع دبي للاستثمار - أنغولا وأصحاب المصلحة».

ويلتزم مجمع دبي للاستثمار - أنغولا بالاستدامة، ويتجاوز التزامه هذا إلى ما هو أبعد من اعتماد الممارسات الملائمة للبيئة. وسيسهم المشروع، من خلال الاستثمار في البنية التحتية القوية، في تعزيز التنمية المستدامة عبر الحد من الأثر البيئي واستخدام الموارد بالشكل الأمثل، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ.

وتجسد أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، التي تطورها شركة دبي للاستثمار الدولية في أنغولا، إنجازاً بارزاً وخطوة محورية في إطار مسيرة إنشاء وتطوير مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، وستسهم في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة للمشاريع متعددة الاستخدامات في أفريقيا.

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