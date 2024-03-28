«دبي التجارية» تتجه إلى إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها

المصدر: دبي - وام

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كشف محمد أبو حمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجية الرقمية «دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، عن توجّه «دبي التجارية» وهي النافذة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في إمارة دبي، لإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها الرقمية، بهدف جعل القطاع التجاري وشبكة سلاسل التوريد أكثر بساطة وسلاسة.

وتحدّث أبو حمراء لوكالة أنباء الإمارات «وام» عن إطلاق بعض المنتجات الرقمية التي من شأنها أن تسهم في جعل رحلة المنتجات أكثر سلاسة إلى المتعامل النهائي، مشيراً إلى السبق الذي حققته منصّة «دبي التجارية» الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية على صعيد توصية المنظمة البحرية الدولية حول امتلاك جميع الموانئ البحرية نافذة موحّدة مع بداية عام 2024.

وأوضح أن الخدمات اللوجستية تنطوي على بعض الأمور المعقّدة، والتي يمكن تبسيطها بالاستفادة من التقنيات الجديدة.

وقال: «قد يكون تخليص شحنة تجارية معينة أمراً صعباً بالنسبة للمتعامل، لكن شراء هاتف متحرك عبر منصّة تجارة إلكترونية سهل ويتم بخطوات بسيطة، وبالتالي فالهدف أن تكون العمليتان متشابهتين». وأشار إلى وجود أكثر من 700 خدمة رقمية عبر منصّة «دبي التجارية»، الأمر الذي يجعلها في موقع الصدارة، والأكثر تقدماً في هذا المجال.

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