«إي آند إنتربرايز» تتعاون مع «ضمان» لإطلاق مراكز «حيّاكم» الرقمية المبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إي آند إنتربرايز عن تعاونها مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، لإطلاق سلسلة مراكز الخدمات الرقمية «حيّاكم» المبتكرة، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز خدمة العملاء في قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات.

ويوفر مشروع «حيّاكم الرقمي»، الأول من نوعه في قطاع التأمين الصحي عالمياً، خدمات التأمين بطريقة استثنائية للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع الرائد بالافتتاح في موقعين رئيسيين، ويستمر في التوسع في أكثر من 20 موقعًا في غضون ثلاث سنوات.

ويشمل المشروع ربط مركز الخدمات الرقمية للتأمين الصحي ذاتي التشغيل بمركز تحكم مركزي، من خلال الدمج بين تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لتقديم أحدث الخدمات بشكل مبتكر، مما يضمن أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية وتجربة مميزة لخدمة العملاء.

وتحتوي مراكز الخدمات الرقمية على عدة مزايا مدعومة ببنية تحتية قوية للبيانات من خلال تقنية شبكة الجيل الخامس، مثل؛ التحقق من الهوية، وشاشات التفاعل باللمس، والمراقبة بالكاميرات التي توفر أعلى مستوى من الأمان، إلى جانب المسح الضوئي المتطور للمستندات.

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