الإمارات تنضم إلى «التعاون الدولي لإزالة الكربون من قطاع المباني»

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت دولة الإمارات متمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في المنتدى العالمي الأول للمباني والمناخ 2024، الذي عقد مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

وجمع المنتدى العالمي الوزراء والمسؤولين عن إزالة الكربون والمرونة في قطاع البناء والعقارات والتشييد للمرة الأولى بعد مؤتمر الأطراف COP28، وعقد بتنظيم مشترك من وزارة التحول البيئي والتماسك الإقليمي في فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» وبدعم من التحالف العالمي للمباني والتشييد.

وتمثلت مشاركة الوزارة في حضور الجزء الوزاري العالمي الأول للمصادقة على إعلان وزاري مشترك يحدد المبادئ المشتركة وإطار التعاون للجهود العالمية لتحقيق هدف «Near-zero emission and resilient buildings by 2030»، وبذلك أعلنت الدولة انضمامها للتعاون الدولي لإزالة الكربون من قطاع المباني وتعزيز مرونته.

وشاركت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بفعالية في الجلسات رفيعة المستوى المصاحبة للمنتدى بإبراز جهود الدولة في وضع منهجيات واضحة وقابلة للقياس لخفض البصمة الكربونية في قطاع المباني والإنشاءات وآلية تحديث مستهدفات المساهمات المحددة دولياً NDC’s بناءً على ممكنات الوضع الحالي لتكون نموذجاً يحتذى من قبل الدول الأخرى.

جاء المنتدى مباشرة بعد الاجتماع السنوي للجنة التحالف العالمي للبناء والتشييد الذي حضرته الوزارة باعتبارها عضواً في التحالف وممثل الدولة. واستهدف الاجتماع متابعة تطبيق استراتيجيات وأنشطة ومبادرات التحالف.

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