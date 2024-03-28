95 % إشغالاً متوقعاً لفنادق دبي في عيد الفطر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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استنفر القطاع الفندقي في دبي جميع كوادره استعداداً لاستقبال تدفقات الزوار خلال عطلة عيد الفطر، في ظل التوقعات الأولية بارتفاع متوسط إشغال الفنادق في الإمارة خلال عطلة العيد لنسب تتراوح بين 85 – 95 %، وذلك بدعم من السياحة المحلية والخليجية التي استحوذت على حصة تصل إلى أكثر من 60 % من إشغال الغرف، وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة في القطاع الفندقي.

وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال، حيث وصلت إلى ذروتها خاصة في الفنادق القريبة من مراكز التسوق والفنادق الشاطئية الأكثر طلباً، إضافة إلى الفنادق التي تقع على شارع الشيخ زايد.

ودخلت استعدادات الفنادق مراحلها النهائية خلال فترة عيد الفطر من خلال الإعداد لقوائم من العروض المتنوعة بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء، حيث قامت معظم الفنادق بمنع الإجازات لكوادرها البشرية خلال فترة الأعياد استعداداً لاستقبال الزوار.

وقال مسؤولون في قطاع الفنادق استطلعت «البيان» آراءهم، إن هناك منافسة كبيرة بين الفنادق على استقطاب العائلات من السوق المحلي والأسواق الخليجية التي تشكل أكثر من 60 % من مجمل الضيوف في الفنادق خلال العيد، مشيرين إلى أن الفنادق الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق تستحوذ على النسبة الأكبر من الطلب.

برامج الولاء

ومن جهته قال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا: إنه مع اقتراب عطلة عيد الفطر الطويلة من المتوقع أن تصل نسبة الحجوزات خلال عطلة عيد الفطر إلى أكثر من

95 % وبمتوسط إقامة ليلتين وذلك في ظل المؤشرات الأولية على ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي والسوق المحلي.

وأضاف الأسمر أنه تم إجراء أكثر من 23 % من الحجوزات بشكل مبكر من خلال برنامج الولاء «روتانا ريواردز»، والذي يوفر للضيوف فرصة مثالية للحصول على أفضل الأسعار، مشيراً إلى أن غالبية الحجوزات التي تم إجراؤها كانت من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تشهد فنادق روتانا إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية والدولية.

مستويات تصاعدية

وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة لإشراق للضيافة، إن فنادق دبي بدأت تسجل مستويات تصاعدية في الحجوزات خلال فترة العيد، متوقعاً أن تتخطى مستويات الإشغال 90 % خلال عطلة الفطر لتصل في بعض الفنادق إلى حد الكمال، مشيراً إلى أن الطلب يتسارع مع ارتفاع معدل الحجوزات كلما اقترب موعد عطلة عيد الفطر.

وأشار بشارة إلى أن دبي تمتلك جاذبية كبيرة بالنسبة للطلب السياحي من داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن حركة السياحة الداخلية تشهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعياد والمناسبات، إضافة إلى استمرار معدلات التدفق السياحي من خارج الدولة.

وقال بشارة إن إشراق للضيافة التي تمتلك 8 فنادق من فئة الخمس والأربع والثلاث نجوم تتراوح نسبة الإشغال في فنادقها بحلول عيد الفطر بين 85 إلى 95 % وقد تتجاوز ذلك في بعض الفنادق في ظل المؤشرات الأولية على ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق لا سيما من السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على أسعار الغرف الفندقية من أهمها ارتفاع مستويات الطلب بالإضافة إلى مستوى الفندق وموقعه.

وقال إن معدلات الحجوزات خلال عطلة عيد الفطر المتوقع أن تكون طويلة لتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع تجاوزت الحجوزات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 %، موضحاً أن هذا الأداء يأتي بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي نظراً لارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالمياً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة السياحة الداخلية.

وأوضح أن أداء فنادق دبي خلال عطلة العيد يأتي امتداد للأداء الاستثنائي الذي تسجله الفنادق منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن أداء فنادق دبي خلال يناير الماضي يعتبر أفضل أداء خلال شهر يناير منذ 2020.

فعاليات ترفيهية

وتوقع رأفت قوطة، مدير عام فندق إيكوس الفرجان و كورال ديرة دبي، وصول نسبة الإشغالات خلال فترة عيد الفطر إلى 100 % أغلبها من دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق المحلي، ورابطة الدول المستقلة، في ظل احتضان دبي للكثير من الفعاليات الترفيهية والعائلية المتنوعة والطقس المعتدل.

وأشاد قوطة بمكانة دبي الراسخة على صعيد خريطة الفعاليات العالمية، وقال مع اقتراب عيد الفطر السعيد يطرح فندق إيكوس الفرجان عدداً من العروض المتنوعة والتي ستجد قبولاً واسعاً لدى أصحاب الذوق الرفيع من العملاء. وتتنوع عروض الفندق ما بين المأكولات التقليدية والأطباق الشهية إضافة إلى باقات الإقامة لتجربة استثنائية ومتميزة.

نسبة الحجوزات

وعلق شريف مدكور مدير عام ميديا روتانا، دبي: «خلال شهر رمضان المبارك، شهد فندق ميديا روتانا، دبي ارتفاعاً كبيراً في نسبة الحجوزات، والتي تجاوزت نسبة الإشغال في الأعوام السابقة في رمضان.

وربما يعود ذلك إلى توقيت رمضان هذا العام، الذي يصادف شهر مارس، والذي يعتبر الوقت الأروع في الإمارات للطقس، حيث يعتبر شتاء دبي أفضل شتاء في العالم، وهو وقت مناسب للسفر والاستجمام للكثير من الزائرين».

وقد شهدت مطاعم الفندق إقبالاً كبيراً وعلى وجه الخصوص مطعم تشانلز الذي يقدم إفطاراً رائعاً ويتميز بتشكيلة واسعة من الأطباق الشهية من مختلف الأصناف العربية والعالمية، مما جذب الكثير من الزوار والنزلاء.

ومع حلول عيد الفطر السعيد، يتوقع مدكور أن ترتفع نسبة الإشغال في فندق ميديا روتانا، دبي إلى مستويات عالية تتجاوز 90 %. وتستعد المطاعم للاحتفال بالعيد عن طريق تقديم برانش العيد في مطعم تشانلز، والذي يتيح للزوار تناول مجموعة متنوعة من الأطباق العربية والآسيوية والعالمية، والاستمتاع بأجواء المرح والاحتفال التي يقدمها الفندق في هذه المناسبة الخاصة.

وجهة سياحية

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا دبي: «تعتبر دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث تجذب الزوار من مختلف الجنسيات بفضل مزيجها الفريد من الثقافات والمعالم السياحية الرائعة. ومع اقتراب عيد الفطر تتجه أنظار العديد من السياح إلى هذه المدينة النابضة بالحياة، ومن ثم فإن الاستعدادات اللازمة تجري في فنادق دبي لاستقبال هذه التدفقات الكبيرة من الزوار».

وأضاف: من بين هذه الفنادق يبرز فندق البندر روتانا بمكانته البارزة وجاهزيته العالية لاستقبال الضيوف خلال فترة عيد الفطر. يُعد فندق البندر روتانا من الوجهات الفاخرة في دبي، حيث يجمع بين الفخامة والراحة والخدمات الاستثنائية.

وأشار إلى أن استعدادات فندق البندر روتانا لاستقبال زواره خلال فترة العيد تتضح من خلال عدة جوانب، أولها الاستعداد اللوجستي: يتمثل الاستعداد الأساسي لأي فندق في توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لضمان راحة وسلامة الضيوف.

وثانياً تقديم الترفيه والتسلية: يهتم فندق البندر روتانا بتقديم برامج ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يُعد العيد مناسبة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الاجتماعية، وثالثاً تقديم العروض والخصومات: يعتبر عيد الفطر فترة مميزة لتقديم العروض والخصومات التي تجذب الزوار وتحفزهم على الإقامة في الفندق.

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