«أفيتيرا» الإماراتية تبرم صفقة تاريخية بطلب 100 سيارة طائرة

المصدر: دبي - البيان

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توصَّلت شركة «افيتيرا» الإماراتية، العاملة في مجال صناعة مكونات الطيران والفضاء، إلى اتفاقية مع شركة «بال في PAL-V» الهولندية الرائدة في مجال تصميم المركبات الطائرة القابلة للقيادة على الطرق، لإطلاق سيارتها الطائرة من طراز «ليبرتي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن الاتفاقية، شراء «افيتيرا» أكثر من 100 سيارة من طراز «ليبرتي»، بالإضافة لاستثمار استراتيجي في شركة «بال في»، وتأسيس شراكة رسمية لتوزيع هذه المركبات في المنطقة.

وتستند «افيتيرا»، التي يديرها أحد مؤسسي شركة «جيتكس» العالمية لخدمات الطيران الخاص، إلى رؤية ثاقبة في إمكانات «بال في» كحل مثالي لخدمات النقل الجوي القصيرة المدى والتنقل الجوي الإقليمي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «افيتيرا»، المهندس مؤين ودّاعة، سبب جاذبية «بال في» بقوله: «تعتبر مركبة بال في الأداة المثالية لتلبية متطلبات سفر عملائنا الإقليمية، فهي تجمع بين إمكانية الطيران والقيادة على الطرق، وتمثل ابتكاراً حقيقياً سيغير مفهوم التنقل بشكل جذري».

تُعدّ «بال في - ليبرتي» أول سيارة طائرة حقيقية في العالم، وذلك بفضل تصميمها الهجين الذي يجمع بين مروحية ذات جناح دوار «جايروكوبتر»، وسيارة عادية، والتي تلبي الحاجة إلى السفر بشكل مستقل عن الطرق المزدحمة، وتعزز من مرونة التنقل بشكل عام. وبفضل مدى طيران يصل إلى 500 كيلومتر وسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومتراً في الساعة، تختصر «ليبرتي» أوقات التنقل والسفر.

وأشار المهندس ودّاعة إلى أن شركة «افيتيرا» لطالما تابعت عن كثب تطور قطاع التنقل الجوي المتطور.

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