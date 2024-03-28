11,806 وحدات مُباعة في «داماك هيلز 2» منذ بداية المشروع

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن معلومات قيّمة تُسلط الضوء على الوحدات السكنية في مجتمع «داماك هيلز 2»، باعتبارها إحدى أكثر الوحدات مبيعاً في دولة الإمارات، إذ سجّلت الوحدات التي على الخارطة متوسط نمو قوياً بنسبة 16% في سعر القدم المربعة من عام 2021 إلى نهاية عام 2023.

يغطي هذا المشروع الرئيسي المملوك من قبل شركة داماك العقارية مساحة 55 مليون قدم مربعة، ويُقدم تجربة فريدة من نوعها في الحياة المجتمعية في دبي، ويوفر أيضاً أسلوب حياة يجمع بين الاسترخاء والترفيه وجمال الطبيعة للمقيمين والزوار على حد السواء. ويعزز ارتفاع الطلب على المجتمع من جاذبيته للمشترين، مع تسجيله 11,806 وحدات مُباعة، ما يجعله واحداً من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي ودولة الإمارات.

إن الارتفاع الكبير في معاملات السوق الثانوية هو من المؤشرات بالغة الأهمية على نمو مجتمع «داماك هيلز 2» كمجتمع معروف ومرغوب للملاك. ولقد بيع ما يقرب من 1700 وحدة في السوق الثانوية على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها، ما يظهر الطلب الشديد على وحدات الفلل داخل المجتمع. ويعزز سوق الإيجار المزدهر جاذبية المجتمع، إذ يستفيد المستثمرون من ارتفاع قيم الإيجار. ويؤكد هذا الاتجاه ثقة المستثمرين والمقيمين الذين يدركون قيمة وجاذبية عقارات مجتمع «داماك هيلز 2» والتي أصبحت تضم اليوم أكثر من 30 ألف ساكن.

وتتمتع الفلل السكنية بمكانة رائدة في مجتمع «داماك هيلز 2»، مع نمو مذهل بنسبة 22% على مدى ثلاث سنوات من عام 2021 إلى عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن سبع مجموعات داخل المجتمع سجلت ارتفاعاً مكوناً من رقمين في القيمة الرأسمالية على مدار العامين الماضيين، ما يشير أيضاً إلى النمو المستمر والطلب المتزايد. تتميز مجموعة «أكويليجيا» كمثال رئيسي لوحدات الفلل المرغوبة المكونة من ثلاث وست غرف نوم داخل مجتمع «داماك هيلز 2».

وشهدت الشقق التي على الخارطة نمواً ملحوظاً، مع زيادة قوية في متوسط سعر القدم المربعة بنسبة 16% مع بداية عام 2023 مقارنةً بعام 2021. كذلك هناك نمو ملحوظ في الشقق المكونة من غرفتي نوم ووحدات الاستوديو بمعدلات نمو مذهلة بلغت 37% و36% على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

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