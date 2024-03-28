345 مليار درهم سوق الإنشاءات في الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دي إتش جي للعقارات، أن قيمة سوق الإنشاءات في دولة الإمارات بلغت 94 مليار دولار (345 مليار درهم) في 2023، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي بمعدل يبلغ 3% حتى عام 2028. وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى الزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة المتجددة.

وتشير التوقعات إلى استمرار النمو خلال السنة التقويمية الحالية، مدعوماً بإطلاق مشاريع البنية التحتية عالية الجودة والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص. ومع استحواذ البناء السكني على الحصة الأكبر من سوق الإنشاءات الإماراتي العام الماضي، من المتوقع أن يساهم مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في الآفاق الاقتصادية الواعدة للمنطقة، ويتألف المشروع الذي أطلقته دي إتش جي للعقارات مؤخراً من 430 وحدة سكنية ويقع في قرية جميرا الدائرية، ويتميز بتصميمه المعماري عالمي المستوى.

وقالت مجموعة التطوير العقارية السويسرية: حقق قطاع العقارات في دبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في يناير، وواصل أداءه الإيجابي ليسجل نمواً ملحوظاً في فبراير 2024 مع زيادة بنسبة 0.83% في أسعار العقارات بالمقارنة مع الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفعت أعداد الصفقات العقارية بنسبة 30.4% على أساس سنوي في فبراير 2024، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى النشاط القوي والإقبال المتزايد من المشترين والمستثمرين على حد سواء.

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