5 - 7 % نمواً متوقعاً لأسعار الوحدات السكنية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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توقع الخبير العقاري والشريك المؤسس لشركة إيموبيلياري دبي، أوليفر متري، زيادة أعداد المشاريع العقارية الجديدة في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق العقاري في دبي يشهد نمواً متزايداً وإقبالاً واسعاً للاستثمار، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

كما أوضح أن استمرار هذا النمو في القطاع العقاري يعكس النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لأبحاث عقارية، من المتوقع أن تشهد دبي زيادة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% في أسعار الوحدات السكنية، بينما من المتوقع أن يتراوح النمو في أبوظبي بين 3% إلى 5%. وتتوقع الأشهر المقبلة استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في نشاط المعاملات وارتفاع الأسعار والإيجارات.

تبرز قوة سوق العقارات في دولة الإمارات من خلال زيادة المعاملات خلال العام الماضي، والتي تم تعزيزها بفضل المبادرات الحكومية الاستراتيجية والنمو الاقتصادي الشامل.

وقد شهدت دبي، بشكل خاص، زيادة ملحوظة في المعاملات العقارية، حيث تم تحقيق أرقام قياسية جديدة فيما يتعلق بالحجم والقيمة، ما يؤكد جاذبية العروض العقارية المستمرة في الإمارة. ووفقاً لتقرير من شركة ديلويت، فقد شهد متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي زيادة بنسبة تقدر بحوالي 18% على أساس سنوي، حيث وصل إلى 1332 درهماً للقدم المربعة في عام 2023، بينما ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة تقدر بحوالي 26% خلال الفترة نفسها حتى نهاية العام.

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