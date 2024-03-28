24 % نمو المبيعات العقارية على الخارطة في دبي منذ مطلع 2024

المصدر: دبي - مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد السوق العقاري في دبي منذ مطلع العام الجاري نمواً بـ 24.1 % في المبيعات على الخارطة (على المخطط) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متجاوزة كامل مبيعات الربع الأول 2023، ما يؤكد على استمرارية تصاعد شهية المستثمرين ومشتري المنازل تجاه عقارات دبي التي لا تزال توفر فرصاً جذابة ومتميزة وخيارات متنوعة للشرائح كافة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبيعات على الخارطة سجلت 42.1 مليار درهم عبر 19419 صفقة منذ مطلع العام الجاري وحتى 27 مارس بنمو 24.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت المبيعات على المخطط فيه 33.9 مليار درهم جرت عبر 15212 صفقة.

جاذبية عالية

وتظهر هذه النتائج الإيجابية أن السوق العقاري في الإمارة لا يزال ذا مستوى جاذبية عالية للمستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تجاوزت المبيعات على الخارطة منذ مطلع العام أرقام الربع الأول من العام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات على المخطط 35.9 مليار درهم جرت عبر 16112 صفقة.

كما شكلت المبيعات على الخارطة في دبي من العام الجاري 28 % من مجمل المبيعات على الخارطة خلال 2023، حيث بلغت أكثر من 150 مليار درهم خلال كامل 2023، ما يشير إلى أن 2024 يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق أرقام مبيعات قياسية تتجاوز العام الماضي الذي يعتبر حتى اليوم الذروة التاريخية لسوق دبي من ناحية المبيعات.

المناطق الجغرافية

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات على الخارطة منذ بداية العام الجاري بواقع 3.6 مليارات درهم، جرت عبر 1387 صفقة، تلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بمبيعات 3.4 مليارات درهم، جرت عبر 1820 صفقة، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 2.5 مليار درهم عبر 2640 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 2.2 مليار درهم عبر 97 صفقة، وخامساً منطقة مدينة المطر بـ 1.6 مليار درهم عبر 594 صفقة.

أغلى الصفقات

واستحوذت منطقة جزيرة 2 على أغلى الصفقات على المخطط التي جرت منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت بيع شقة بسعر 140.4 مليون درهم مساحتها 1082 متراً مربعاً ضمن مشروع بولغاري لايت هاوس، وثاني أغلى صفقة كانت لشقة أيضاً في منطقة دبي المائية ضمن مشروع كازا كنال بقيمة 140 مليون درهم، والصفقة الثالثة كانت أيضاً في نصيب منطقة جزيرة 2 ضمن مشروع بولغاري لايتس هاوس لشقة بقيمة 137 مليون درهم، والصفقة الرابعة كانت في منطقة نخلة جميرا بقيمة 95 مليون درهم ضمن مشروع «كومو ريزيدينسز».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز