«أرادَ» تنجز 920 وحدة سكنية في حي نسيج بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت «أرادَ» أول ثمانية أبنية تضم 920 وحدة سكنية في حي نسيج، القلب الثقافي الجديد في مجتمع الجادة بالشارقة، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم. وتمتاز الوحدات السكنية البالغ عددها 920 ضمن أبنية طراز الثمانية بقربها من باقة من المرافق الثقافية والفنية والتجارية وفق أعلى المعايير العالمية، بما فيها مسرح التياترو ومركز الفنون الأدائية من تصميم المعماري العالمي المعروف تاداو أندو.

وتتنوع الخيارات السكنية بين الاستوديوهات والشقق من غرفة وغرفتي نوم، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، وسيحظى المقيمون فيها بوصول حصري إلى نادي لياقة بدنية ومسبحين، ومنطقة لعب للأطفال ومنطقة مخصصة للشواء للعائلات.

ومع إكمال الوحدات الجديدة في أبنية طراز 1 – 8، فقد وصل عدد الوحدات التي تم تسليمها في الجادة إلى أكثر من 7500 وحدة سكنية.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «يسرّنا أن نرحب بأول باقةٍ من العائلات في حي نسيج، وهو أحد أبرز الأحياء التي توفر للقاطنين فيها تجربة غنيّة وملهمة ضمن مجتمع الجادة المتكامل. ونحن نعمل حالياً من أجل تسليم الأبنية السكنية المتبقية ضمن حي نسيج، كما سنقوم كذلك بترسية عقد إنشاء التياترو، بحلول نهاية هذا العام».

ويجري حالياً العمل على تشييد الأبنية الخمسة ضمن تجمّع سُكون ومبنيي التياترو رزيدنسز، وبعدد وحدات إجمالي يبلغ 625 وحدة سكنية، حيث من المتوقع تسليمها بنهاية هذا العام. كما يجري العمل كذلك على تشييد الأبنية السكنية الأربعة ضمن مجمّع فندق فيدا الجادة، والذي يضم بدوره 529 وحدة سكنية أخرى، حيث من المتوقع تسليمها خلال النصف الأول من عام 2025.

ويعتبر مجتمع الجادة أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة حيث يقع على مساحة تتجاوز 24 مليون قدم مربع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز