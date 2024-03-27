«أبوظبي الإسلامي» يقود صفقة تمويل بـ 863 مليون درهم لصالح «الصير مارين» و«بي جي إن»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن الإغلاق الناجح لصفقة تمويل مشتركة وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 235 مليون دولار (863 مليون درهم) لصالح شركتي الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، وشركة «بي جي إن»، إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل. ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية من تمويل مشترك بقيمة 370 مليون دولار، الذي سيتم استخدامه لتمويل بناء ثلاث ناقلات عملاقة جديدة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال في كوريا الجنوبية واليابان.

وقاد الصفقة المشتركة مصرف أبوظبي الإسلامي باعتباره المنظم الرئيس المفوض والمنسق ومدير السجلات ومستشار الشريعة ووكيل الاستثمار والضمانات للصفقة. وشارك في هذه الصفقة التمويلية بنوك أخرى متمثلة في بنك أبوظبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك دبي التجاري والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية. وتولت عملية توثيق الصفقة وتنسيقها شركة «دينتونس» الدولية للمحاماة، بصفتها المستشار القانوني للصفقة المشتركة، وشركة الاستشارات القانونية «هولمان فينويك ويلان»، بصفتها المستشار القانوني للشركة.

وتم تنفيذ صفقة التمويل من خلال شركة «إيه بي جي سي» الائتلاف المشترك بين شركتي «الصير مارين» و«بي جي إن». وسيتم الاستفادة من قيمة الصفقة لتمويل ثلاث ناقلات عملاقة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال، التي تتميز بتوفيرها للطاقة، ومن المقرر تسليم سفينتين في عام 2025، والسفينة الثالثة في عام 2026. وستتميز هذه الناقلات بتحقق الكفاءة باستهلاك الوقود والكفاءة في التشغيل والتكاليف والبيئة من خلال محركاتها التي تعتمد الغاز النفطي المسال. وتعد هذه المحركات خطوة باتجاه الانبعاثات الصفرية الناجمة عن الناقلات وقطاع الشحن البحري بالمجمل، وتسهم في تحقيق الأهداف الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال محمد الفهيم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تأتي هذه الصفقة كإعادة تأكيد على التزامنا بدعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جهودنا في مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في القطاع البحري. وسيسهم مشروع بناء الناقلات العملاقة المخصصة لنقل غاز البترول المُسال في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الخدمات البحرية، وتعزيز دورها على الساحة العالمية في القطاع البحري، كما تسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري بالمجمل».

وقال نيتين ماثور، رئيس الإدارة البحرية التجارية في شركة الصير مارين: «تؤكد هذه الصفقة المهمة ريادة شركة «الصير مارين» ورؤيتها تجاه القطاع البحري. ومن خلال صفقة التمويل المشترك مع شركة «إيه بي جي سي» وشريكنا الاستراتيجي شركة «بي جي إن»، نجحنا في تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال السفن التجارية، كما يعكس هذا النجاح الثقة والرغبة المتزايدة لدى البنوك والمصارف المحلية والإقليمية للاستثمار في القطاع البحري التجاري».

وأكد أوزان تورغوت، رئيس قسم الشحن في «بي جي إن»، التزام الشركة طويل الأمد لتطوير والحفاظ على أسطول من السفن الحديثة والمتقدمة قائلاً: «نعمل على تنمية قدرتنا اللوجستية التي يحتاجها عملاؤنا الذين يواصلون تزويد العالم بأنواع الوقود التحويلي مثل غاز البترول المسال والأمونيا وغيرها من السلع. وفخورون بالتعاون الوثيق مع شركة «الصير مارين»، وشركائنا المصرفيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشركائنا القانونيين «دينتونـس» و«هولمان فينويك ويلان»، حيث تسلّط هذه الصفقة الضوء على قوة الشراكة في إنجاز ترتيبات مالية معقدة، كما تعكس الدور المحوري لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً لقطاع الطاقة والملاحة البحرية والتمويل».

وستساعد السفن المزمع بناؤها والمجهزة بأحدث التقنيات الرائدة والمتوافقة مع أهداف خفض الانبعاثات على تعزيز التحول العالمي للطاقة، وستسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الخدمات البحرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز