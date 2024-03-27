«ثريما» السويسرية تستعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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قال رومان فليب، مدير التسويق وعضو مجلس الإدارة في «ثريما»، تتخذ الشركة من سويسرا مقرًا لها، وتقدم حلول المراسلة الفورية الآمنة. ومنذ عام 2012، تعد «ثريما» متخصصة فيما يتعلق بالأمان وحماية البيانات في الرسائل الفورية، وهو أول تطبيق يقدم خدمة المراسلة بتقنية «التشفير التام بين الأطراف(E2EE)، بالإضافة لإنشاء بنية لا مركزية لتقليل البيانات الوصفية، ما يضمن أن مستخدميها يتركون أصغر بصمة رقمية ممكنة.

واليوم، تضم «ثريما» أكثر من 12 مليون مستخدم، وأكثر من 8000 شركة ومؤسسة تثق للحلول التجارية لـ «ثريما وورك» وثريما أون بريم «.

وأضاف فليب: تدعم «ثريما» برتوكول السرية التامة للأمام (PFS)، الذي يمنع فك تشفير رسائل المستخدم السابقة، ويمكن استخدام التطبيق بشكل مجهول تمامًا، من دون تسجيل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.

وقال: سنركز في دولة الإمارات على استعراض تطبيقات المراسلة الخاصة بنا، «ثريما وورك»، وحلول البرامج المتكاملة كخدمة SaaS، و«ثريما أون بريم»، وحلولنا فيما يخص التواصل داخل مقر العمل، والتي توفر مجموعة فريدة من الميزات التي تسمح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بإدارة سياسات الشركة وتأمينها وفرضها على أجهزة الموظفين، على سبيل المثال، سياسة BYOD الاستعداد لاستخدام الأجهزة الشخصية، والبث، واستطلاعات الرأي، وما إلى ذلك. وتدعم حلول الشركة مجموعات المستخدمين المغلقة، وتوفير خصية التشفير التام بين الأطراف لجميع أشكال الاتصال، بما في ذلك الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات الجماعية ومكالمات الفيديو. والأهم من ذلك، أن التطبيقات متوافقة تمامًا مع اللوائح الأوروبية (NIS2, DORA, CER)، وقوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار: «صُمم «ثريما أون بريم» للمؤسسات التي تحتاج بشكل محدد إلى الأمان والملكية الكاملة للبيانات. وذلك لحماية المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية بأفضل طريقة من أطراف ثالثة، حيث تضمن بيئة الاتصالات المستقلة أقوى حماية ضد التجسس الصناعي والبرمجيات الخبيثة والاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي بالبريد الإلكتروني وبرمجيات الفدية وما إلى ذلك، ويمكن للشركات استخدام تطبيق المراسلة الآمن للغاية الخاص بها على بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار: تختلف «ثريما» عن خدمات المراسلة الفورية اليومية في سياسة «التصميم يدعم الخصوصية» الصارمة، كما أن ثريما تقلل من كمية البيانات المخزنة في خوادمها، بما في ذلك البيانات الوصفية مثل البيانات الزمنية للرسائل ومعلومات الشخصية المميزة للأفراد مقارنة بالتطبيقات الأخرى، حيث يتم تمويل «ثريما» عن طريق سعر التطبيق، لذلك فهو نموذج أعمال أكثر نزاهة واستدامة.

ثانيًا، يسمح «ثريما» للمستخدمين بالتحقق من هوية جهات الاتصال الخاصة بهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

وقال «يعد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (GISEC)، المكان المثالي لمقابلة المؤسسات المهتمة بأمان المعلومات من جميع أنحاء العالم، والتعرف على احتياجات الشركات والأعمال في المنطقة، وزيادة الوعي بأهمية الرسائل الخاصة بالعمل الآمنة، وفرصة ممتازة للتواصل مع الشركاء (المحتملين) والمرشحين والعملاء».

وقال: «لدينا العديد من العملاء المرموقين، ونحن فخورون بأن الحكومة السويسرية، والجيش السويسري، ومجموعة مرسيدس بنز، والبنك الاتحادي الألماني، وطيران الإمارات من بين عملائنا، بما في ذلك قوات الشرطة والحكومات في العديد من البلدان في أوروبا».

وحول خطط الشركة التوسعية، قال رومان: «تتمثل استراتيجيتنا في التعاون مع مقدمي الخدمات المحليين الذين يمكنهم مساعدة العملاء في استخدام حلولنا بفعالية، ونرى أن معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (GISEC) فرصة للتواصل مع الشركاء المحتملين، واكتساب رؤى حول احتياجات السوق، وتعزيز التعاون الجديد».

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