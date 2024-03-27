عمومية «إمباور» تصادق على توزيع أرباح بـ 425 مليون درهم

المصدر: البيان

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صادقت الجمعية العمومية لـمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، بنصاب 90.4% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين، عن النصف الثاني من عام 2023 بمبلغ إجمالي مقداره، 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5% من رأسمال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ" إمباور" اليوم الأربعاء (27 مارس 2024) في فندق حبتور بالاس دبي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وشهدت المصادقة على تقرير اداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2023، كما وافق مساهمو الشركة على البنود الأخرى التي عرضت خلال الاجتماع.

وأظهرت النتائج المالية لإمباور التي تم إدراجها في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN:AEE01134E227)، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلى إيرادات على الإطلاق بقيمة 3.035 مليار درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 960 مليون درهم. وسيتم توزيع الأرباح أعلاه على المستثمرين وفقاً لسياسة توزيع أرباح المؤسسة، حيث تتوقع الشركة دفع مبلغ 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي. وقد قامت "إمباور" بتوزيع أرباح النصف الأول من العام 2023 في شهر أكتوبر الماضي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور":" نمضي في تحقيق نتائج مالية متنامية تعتمد على نموذج عملنا الفريد تعزيزاً لدعائم الاقتصاد المستدام وتحقيقاً للرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية".

وأضاف الطاير، أن "إمباور" التي تقود صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، ملتزمة بتحقيق عائدات مستدامة وأرباحاً مجزية للمساهمين، بفضل توسعاتها المدروسة في السوق المحلي، وزيادة مستوى وحجم خدماتها للمتعاملين، والإرتقاء بها وتطوير نموذج أعمالها المتميز وتعزيز كفاءتها التشغيلية. كما تواصل "إمباور" لعب دور ريادي في تقديم خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ وذلك بالإعتماد على بنية تحتية فائقة التطور، ومحطات تبريد مناطق من الجيل الجديد، المتميزة بأدائها الفعال وكفاءتها في استخدام الطاقة".

وتوجه الطاير بالشكر إلى المساهمين على ثقتهم ودعمهم لـ " إمباور" وإلى إدارة الشركة والموظفين على تفانيهم في تحقيق أداء متميز.

من جانبه قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ" إمباور": إن قصة نجاح المؤسسة وصدارتها في صناعة التبريد عالمياً ما هي الا ثمرة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة المستمرة التي مكنتها من وضع بصمة رائدة في واحدة من أهم الصناعات الحيوية والاستراتيجية في العالم، موضحاً أن ثقة المعنيين دفع بأداء المؤسسة، ونحن واثقون من تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة مع التركيز على زيادة حصتنا السوقية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد بن شعفار بالتفاعل الإيجابي للمساهمين مع تطلعات وخطط "إمباور" مؤكداً على مواصلة المؤسسة لخططها المدروسة في تحقيق أداء متميز.

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