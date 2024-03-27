«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تقدم عروضاً مميزة على أشهر العلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم الدورة الثانية من حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروضاً ترويجية رائعة لمجموعة من العلامات التجارية المفضلة للمتسوقين عبر الإنترنت في مختلف أنحاء دبي من 29 وحتى 31 مارس. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات كبرى على العديد من المنتجات مثل الملابس، والأجهزة الإلكترونية، والمفروشات، ومستلزمات المنزل، وغيرها.

وتتيح الحملة للمتسوقين فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من المنتجات عبر الإنترنت بكل سهولة، وشراء جميع احتياجاتهم بأسعار رائعة، وتوصيلها مباشرةً إلى باب المنزل.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على مئات العلامات التجارية من خلال منصات التسوق عبر الإنترنت بما في ذلك أمازون Amazon.com، وأزاديا Azadea.com، ونون Noon.com وبراندس فور لس Brands for Less.com، وسنتر بوينت ،Centrepointstores.com ومول الإمارات malloftheemirates.com، وذات كونسبت ستور thatconceptstore.com، و6 ستريت 6thStreet.com. وسيحظى المتسوقون بفرصة الحصول على جميع احتياجاتهم من مكان واحد وإجراء عملية دفع واحدة فقط، سواء كانوا يبحثون عن أدوات ومستلزمات منزلية لشهر رمضان، أو يسعون لشراء الأزياء والمجوهرات المناسبة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

الأدوات المنزلية والأجهزة

وتقدم حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" للعائلات العديد من الفرص لتجديد أجواء المنزل، والحصول على الأثاث والإكسسوارات وأدوات الطهي والإلكترونيات والأجهزة التي تساعدهم على الاستمتاع بالتجمع داخل المنزل وتعزيز الشعور بأجواء شهر رمضان المبارك. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها علامات تجارية شهيرة مثل "كريت آند باريل"، و"هومز آر أص"، و"أيكيا"، و"جمبو للإلكترونيات"، و"شرف دي جي".



الأزياء والإكسسوارات

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على الأزياء والإكسسوارات التي تقدمها علامات تجارية مثل "ألدو"، و"بيوند ذا بيتش"، و"لولوليمون"، و"بوما"، و"ريبوك"، و"تومي هيلفيغر"، و"تيد بيكر". وتقدم "داماس"، و"ريفولي شوب"، و"بيت الساعات" مجموعة من الهدايا التي لا تُنسى بأسعار حصرية. كما يمكن شراء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة من علامات تجارية شهيرة مثل "ريتوالز"، و"ذا فيس شوب"، و"باث آند بودي ووركس".

وتقدم العديد من المتاجر الإلكترونية والعلامات التجارية المشاركة في حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" عروضاً ترويجية حصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي متطلبات الجميع. وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للحملة www.greatonlinesale.com على رمز ترويجي للحصول على تخفيضات إضافية على مجموعة مختارة من العلامات التجارية، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب الذي يقدم لثلاثة فائزين جائزة قيمتها 10000 درهم لكل منهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز