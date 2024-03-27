«الإمارات للألمنيوم» تسرع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة «اس ايه بي» (SAP) لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية في الشركة إلى أحدث نسخة من برنامج S/4HANA من شركة SAP، وذلك لتسريع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخطة التحول الرقمي.

وتستخدم «الإمارات العالمية للألمنيوم» التطبيقات التي توفرها شركة SAP لإدارة العمليات ومن ضمنها التسويق والمبيعات وسلسلة الإمداد والتمويل والموارد البشرية وتخطيط الإنتاج والصيانة في جميع مواقعها على مستوى العالم. وتعمل أنظمة الشركة حالياً على معالجة أكثر من 150.000 معاملة تجارية شهرياً. ويسهم تطبيق برنامج S/4 HANA إلى رفع سرعة معالجة البيانات بمعدل 30 ضعفاً وتعزيز سهولة تطوير أنظمة الحوسبة في الشركة في المستقبل ودعم التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة بصورة فورية.

وسيتم إضافة نظام S/4HANA الجديد لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على سحابة خاصة من Microsoft Azure بحيث يتلقى تحديثات مستمرة من شركة SAP، وستعتمد عملية الانتقال إلى النظام الجديد على منصة SAP RISE.

وأطلقت «الإمارات العالمية للألمنيوم» مبادرتها للتحول الرقمي في عام 2021 بهدف تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف «الإمارات العالمية للألمنيوم» الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم. ونطمح لتحقيق هذه الأهداف وريادة القطاع فيما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات متطورة للحوسبة والبرمجيات وتحليلات البيانات المتطورة. وتسهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في خلق فرص لتنمية الأعمال في جميع النواحي الإدارية بالإضافة إلى العمليات الصناعية».

وقال كارلو نظام، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعد برنامج S/4HANA من أهم الحلول الرقمية الجديدة التي نعتمد عليها، حيث يوفر للموظفين تجربة سلسة ومتوافقة مع الأجهزة الذكية، كما يتكامل بسلاسة مع منصة البيانات المتطورة لدى الشركة والتي تتيح مجموعة واسعة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف مانوس رابتوبولوس، رئيس شركة SAP في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تضع «الإمارات العالمية للألمنيوم» استخدام التقنيات الرقمية المتطورة على رأس أولوياتها، وتسعى دائماً لاستخدام إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين عملياتها وتحسين تجربة موظفيها. ومن خلال برنامج S/4HANA ضمن منصةRISE، ستعمل الشركة على زيادة مرونة أنظمتها الرئيسية وتطوير الحوسبة اللازمة للتقنيات الجديدة. كما سيؤدي هذا البرنامج الجديد إلى خفض التكلفة الإجمالية للعمليات وتحسين تجربة المستخدم».

وتستخدم «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكثر من 60 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار خطة التحول الرقمي، بدءاً من تبني أنظمة المراقبة عبر الذكاء الاصطناعي للتحقق من جودة أقطاب الكربون المستخدمة في الإنتاج بصورة فورية، وصولاً إلى تطوير أدوات تحليلية لتنبؤ تحركات أسواق السلع الرئيسية. كما ساهم التحول الرقمي في رفع المهارات الرقمية لدى حوالي 2000 موظف في الشركة حتى الآن، وقد حقق خفضاً في التكاليف يقدر بحوالي 90 مليون دولار.

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